Google, yapay zekâ destekli ofis asistanı Duet AI'yi tanıttı!

Yapay zekâ destekli ofis asistanı Duet AI’i görücüye çıkaran Google, yeni teknolojisi konusunda oldukça iddialı bir konumda yer alıyor.

Duet AI, Google Workspace için belgeleri özetleyebiliyor, rapor taslakları hazırlayabiliyor ve e-postaları yanıtlayabiliyor. Yapay zekâ destekli aracın demo sürümünü test eden bazı kullanıcılar, çalışanlara zaman kazandırma potansiyeline sahip olduğunu ancak bazı risklerinin de olduğunu söylüyor.

Kullanıcılar, potansiyel olarak en yararlı olacağını düşündükleri özelliğin uygulamanın uzun belgeleri okuyarak kısa özetler sunabilmesi olduğunu belirtiyor.

Duet AI’ın internette herhangi bir yerde bahsedilmeyen çeşitli gerçekleri ve rakamları içeren bir özet oluşturduğu ve ayrıca, rastgele bir alıntı ve onlara atfedilen organizasyonla birlikte bir uzman icat etmiş gibi göründüğü ifade ediliyor.





GMAİL VE SLİDES İLE BERABER ÇALIŞIYOR

Makaleyi özetlemek için birkaç kez daha denen Duet AI’ın daha doğru bir özet yazmayı başarırken, aynı zamanda sahte bir hükümet kuruluşu tarafından yapılan sahte bir çalışmayı içeren bir özet de oluşturduğu aktarılıyor.

Duet AI, aynı zamanda Gmail ile de çalışıyor ve e-posta oluşturabiliyor. Bu e-postalardan biri teslim tarihinin uzatılmasını istiyor, diğeri hastalık izni talep ediyor ve üçüncüsü de yeni bir kişiyi kahve içmeye davet ediyor.

Uygulama, ayrıca Google'ın Slides'a dahil ettiği yapay zekâ görüntü oluşturma teknolojisi ile Slides ve Sheets ile de çalışıyor. Kullanıcılar slayt gösterileri için benzersiz resimler oluşturabilirken, E-tablolar artık özel planlar oluşturmak için bir "düzenlememe yardım et" düğmesine sahip oldu.