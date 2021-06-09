GTA E3 başladı mı? GTA E3 ne zaman hangi tarihte yapılacak?

E3 2021 takvimine dair detaylar

Geçtiğimiz sene yapılması planlanan etkinlikler yaşanan salgından dolayı iptal edildi. Fakat şimdi geri dönmek için hazırlanıyor. Bu sene yapılacak E3 oyun konferansları 12 ile 15 Haziran’da yapılacak. Xbox ile Nintendo oyunları dışında 1 ya da 2 sene içerisinde çıkması beklenen tüm oyunlar hakkında da bilgiler verilecek.

Bloomberg Nintendo’nun, daha büyük OLED ekran ile 4K grafikler adına gerekli özellikler bulunan Switch premium’un bir sürümü için çalışmakta. Kısa süre içinde konsolun piyasada yer alacağı tahmin ediliyor.

Bu sene sonbahar aylarında Rockstar, 3. Konsol nesline Grand Theft Auto V’yi piyasayla buluşturucak. Fakat, GTA serisinde çıkmaya hazırlanan yeni oyunla ilgili bütün gözler AAA stüdyosu ile ana şirketi Take-Two Interactive’ya çevrilmiş durumda. Yapılacak etkinlikte oyunculara bir Grand Theft Auto VI sürprizi yapılabilir.

Ubisoft, E3 2021 etkinliğinde kendine ait basın toplantısı yapacak ilk büyük oyun yayıncısı olma özelliğine sahip olacak. Ubisoft, Far Cry 6 ile Tom gibi oyunlar olsa da Ubisoft Forward’da neler sergileyeceklerine dair herhangi bir bilgi verilmedi. Clancy’s Rainbow Six Quarantine ile yenileri gelebilir.

E3 ile GamesCom’un iptaline karar verilmesi, bundan sonra yapılan çalışmaları sergilemeleri adına yüksek profili olan bir forumu olmayan bütün dünyada bulunan oyun geliştiricilerinin büyük bir boşlukta kalmasına neden oldu. Oyun ikonluğu yapan Geoff Keighley’ın düzenlediği 4 ay süren bir etkinlik olarak yapılan Yaz Oyun Festivali, bu boşluğun doldurulması için yardım etti. Tony Hawk’tan Pro Skater 1+2, Crash Bandicoot 4:It’s About Time ile Star Wars: Squadrons açıklanan isimler arasında yer aldı.