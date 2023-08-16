Güncellemeyle birlikte neler geliyor neler! Xiaomi güncellemeyi alacak modelleri açıkladı

Yeni MIUI güncellemesiyle ilgili geri sayım başladı! Bu telefonlar güncellemeyi anında alacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MIUI GÜNCELLEMESİYLE İLGİLİ GELİŞMELER

Xiaomi markası sık sık güncellemeleriyle kullanıcılarını memnun etmeye devam ediyor. MIUI 15 güncellemesinde kullanıcılara yeni bir arayüz sunulacak. Animasyon efektleri güncellenecek ve yenilenen pano ve ses yükseltme işlevi de kullanıcıları rahat ettirecek. Metinler, resimler ve dosya paylaşımları güncellemeyle birlikte kolaylaşacak. Ses işleviyle birlikte yüzde 200 oranında bir ses yükselmesi de bekleniyor. Xiaomi MIUI 15 güncellemesini alabilecek telefonlar da şu şekilde açıklandı;





* Xiaomi 14 Pro

* Xiaomi 14

* Xiaomi 13 Ultra

* Xiaomi 13 Pro

* Xiaomi 13T Pro

* Xiaomi 13T

* Xiaomi 13

* Xiaomi 13 Lite

* Xiaomi 12

* Xiaomi 12 Pro

* Xiaomi 12S Ultra

* Xiaomi 12S

* Xiaomi 12S Pro

* Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

* Xiaomi 12 Lite

* Xiaomi 12T

* Xiaomi 12T Pro

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* Xiaomi 11T

* Xiaomi 11T Pro

* Xiaomi Mi 11 Lite 5G

* Xiaomi 11 Lite 5G NE

* Xiaomi Mi 11 LE

* Xiaomi Mi 11

* Xiaomi Mi 11 Ultra

* Xiaomi Mi 11 Pro

* Xiaomi CIVI 1S

* Xiaomi CIVI 2

* Xiaomi CIVI 3

* Xiaomi MIX 4

* Xiaomi MIX FOLD

* Xiaomi MIX FOLD 2

* Xiaomi MIX FOLD 3

* Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 inç

* Xiaomi Pad 6

* Xiaomi Pad 6 Pro