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Hangi iPhone modelleri iOS15 güncellemesi alacak?

Apple yetkilileri tarafından iOS 15'in tanıtımı yapıldı. iOS 15 ile birçok yenilik ve güncelleme Apple modellerine gelecek. İnsanlar iOS 15'in hangi modellere geleceğini merak ediyor. Hangi iPhone modelleri iOS 15 güncellemesi alacak? Bu haberimizde hangi modellerin iOS 15 güncellemesi alacağını ve iOS 15 güncellemesine ilişkin detayları sizler için derledik. İşte iOS 15 güncellemesi alacak modeller ve iOS 15 güncellemesi...

08 Haziran 2021 Salı 16:53
Hangi iPhone modelleri iOS15 güncellemesi alacak?
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Apple, yazılımla ilgili yenilikleri Dünay Geliştiriciler Konferansı’nda duyurmaktadır. Bu konferansta IOS 15’in özellikleri de tanıtıldı.  IOS 15’de ne yenilikler yer alacak?

iOS 15

  • Facetime :

    Facetime 2010 senesinde Apple ile hayatımıza girdi .Facetime uygulamasına Mekansal Ses Desteği eklendi. Portre modunda arka planın blurlanacağı duyuruldu. Facetime bağlantısı Android,Windows ve web’de kullanılabilecek. SharePlay özelliği de Facetime’a eklendi. Facetime üzerinden insanlar bir şeyler dinleyip izleyebilecek.

  • Bildirim özeti :

    Seçilen günün bir saatinde size gönderilen bildirimlerin özeti aktarılacak. Kişilerden aldığınız bildirimleri aktarmayacak. Canlı Metin özelliği kamera uygulamasında optik kamera tanıma yapacak.

  • Dijital kimlik :

    kimlikler cihaz tarafından taranacak ve akıllı telefon üzerinden kullanılabilecek. Ek olarak Apple Wallet’a ev ve otomobil için anahtar özelliği eklendi. Hava durumu uygulamasında daha detaylı bilgiler yer alacak.

  • Haritalar :

    Harita uygulamasında yeni özellikler eklenip otobüs ve taksi hatlarının bilgileri haritalarda yerini alacak.

iOS 15 güncellemesi alacak telefonlar

iPhone 12 serisi, iPhone 11 serisi, iPhone X serisi, iPhone 8 serisi, iPhone 7 serisi, iPhone 6 serisi, iPhone SE, iPhone SE 2020 ve iPod touch (7. Nesil)

Airpods


İOS 15 ile birlikte AirPods’lara da yeni özellikler gelecek. Find My uygulaması iyileştirilecek. Dinamik baş takibi müziği sizin hareketlerinize göre ayarlayacak. İnsanların konuşmalarının daha iyi duyulmasını sağlayacak güncelleme de içerecek.

Ipados

iPad’lere kitaplık gibi görünen dosyalar widget’ı eklendi. Ana ekran gizlenebilecek. Quick Notes ile uygulamadan not alınabilecek. Translate uygulamasının da iPad’lere geldiği açıklandı.

Siri

artık intenetsiz çalışabilecek.

Universal Control

Mac ve iPad’ler tek bir fare ve klavye ile kontrol edilebilecek. Dosyalar Mac iPad arasından aktarılabilecek.

Watchos 8

Bu güncelleme ile nefes kontrolü yapılabilecek. Yeni sürümle birlikte Tai Chi ve plates çalışmasına yer verilecek. Fitness Plus uygulamasında Lady Gaga, Keith Urban ve Alicia Keys gibi şarkıcılar yer alacak.

 


Son Güncelleme: 08.06.2021 16:53
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