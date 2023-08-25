Hava sistemlerinde büyük gelişme: Siper Ürün-1 için tarih verildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki ilerlemelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Görgün, son zamanlarda çok katmanlı hava savunma sistemleri konusunda büyük bir ilerleme kaydettiklerini belirterek, kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemlerinin başarılı testlerle tamamlandığını vurguladı.

Görgün, "Siper Ürün-1’in kabulleri inşallah bu sene tamamlanacak" şeklinde konuştu. Bu açıklama, Türk savunma sanayiinin gücünü ve yeteneklerini yansıtırken, yerel üretim ve gelişmiş teknolojiye verilen önemi gösteriyor.





Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olarak uluslararası alanda da büyük bir potansiyele sahip olduklarını belirten Görgün, Türk savunma ürünlerinin 170 ülkeye ihraç edildiğini ve 250 farklı ürün çeşidinin dışarıya satıldığını dile getirdi. Bu durum, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarısını ve küresel pazarda rekabet edebilirliğini gösteriyor.

Görgün ayrıca, Türk savunma sanayisinin gelişiminin dünya barışı ekseninde şekillendiğini vurgulayarak, ürettikleri her ürünün dünyanın daha barışçıl bir yer olması amacıyla tasarlandığını ifade etti. Güvenilir ve sürdürülebilir sistemlerle birlikte uluslararası ilişkilerin güçlenmesinin hedeflendiği bu yaklaşım, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki vizyonunu yansıtıyor.

Görgün'ün açıklamaları, Türk savunma sanayiinin güçlendiğini, yerel üretim ve teknolojiye dayalı ürünlerle uluslararası alanda da etkin bir oyuncu haline geldiğini gösterirken, barışçıl amaçlarla geliştirilen teknolojilerle dünya barışına katkı sağlama çabalarını da yansıtıyor.