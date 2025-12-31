DOLAR
42,96 -0,08%
EURO
50,52 -0,06%
ALTIN
5.981,31 0,34%
BITCOIN
3.776.919,25 -0,01%

HBX-2371: ADÜ Teknokent'te Geliştirilen Yeni Nesil Akıllı Antibiyotik

Karya Farma HBX Ar-Ge ekibi, ADÜ Teknokent'te HBX-2371 metodolojisiyle çoklu etki ağlarına sahip yeni nesil 'akıllı antibiyotik' geliştirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:21
HBX-2371: ADÜ Teknokent'te Geliştirilen Yeni Nesil Akıllı Antibiyotik

HBX-2371: ADÜ Teknokent'te geliştirilen yeni nesil akıllı antibiyotik

ADÜ Teknokent’te çalışmalarını sürdüren Karya Farma HBX Ar-Ge ekibi, yeni nesil akıllı antibiyotik üzerinde yürüttükleri çalışmayı kamuoyuna duyurdu. Projede öne çıkan yaklaşım HBX-2371 metodolojisi olarak tanımlanıyor.

HBX-2371 metodolojisinin temel özellikleri

Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, HBX-2371 metodolojisinin klasik antibiyotik yaklaşımlarından farklı olarak tek yönlü etki yerine çoklu biyolojik etki ağları üzerinden çalıştığını belirtti. Başlık, "HBX-2371 metodolojisi adıyla tanımlanan bu yaklaşım, klasik antibiyotiklerden farklı olarak tek yönlü bir etki yerine çoklu biyolojik etki ağları üzerinden çalışıyor. Tek bir hedef değil, akıllı bir etki ağına sahip" ifadelerini kullandı.

Çalışma, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen çok sayıda HBX patentinin ortak etki mekanizmalarının bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Başlık, patentler incelendiğinde antibakteriyel, antiviral, antifungal, antiparazitik, antikanser, antitümör, yara iyileştirici, rejeneratif ve bağışıklık güçlendirici özelliklerin "birbirini tamamlayan sistemler halinde tasarlandığı"nı vurguladı.

Etkileşim, biyo-yararlanım ve bağışıklık yaklaşımı

Başlık, HBX-2371’in sadece mikrobiyal baskılama ile sınırlı kalmadığını belirterek, "Ağız yoluyla alınan bileşenler beyin-bağırsak ekseni üzerinden mide ve sindirim sistemi aracılığıyla biyo yararlanımı artırıyor. Kalp ve dolaşım sistemiyle hücresel seviyeye ulaştırılan çok katmanlı bir biyolojik bağlantı modeli öne çıkıyor" dedi. Bu yaklaşımda bağışıklık sistemi, baskılanan bir savunma hattı olarak değil, "yeniden düzenlenen ve yönlendirilen bir sistem" olarak ele alınıyor.

Başlık ayrıca, ürünün tek bir patojene odaklanmadığını, "direnç gelişimini tetikleyen agresif kimyasal baskı yerine dengeleyici etki oluşturduğunu" ve yalnızca patojeni değil aynı zamanda hasarlı doku ve bağışıklık yanıtını da hedef aldığını belirtti.

Akademik iş birliği ve değerlendirme

Projeye akademik destek sağlayan Prof. Dr. Sami Doğanlar, Karya Farma HBX Ar-Ge ile gerçekleştirilen iş birliğini değerli bulduğunu ifade etti. Doğanlar, "Yedi spesifik patente dayanan HBX-2371 metodolojisi, klasik antibiyotik yaklaşımlarının ötesinde, çok katmanlı ve yenilikçi bir biyoteknolojik perspektif sunmaktadır" dedi.

HBX-2371 çalışması, bitki tabanlı ilaç geliştirme ve çoklu etki mekanizmalarını birleştiren yaklaşımıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

ADÜ TEKNOKENT’TE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN KARYA FARMA HBX AR-GE EKİBİ, YENİ NESİL AKILLI ANTİBİYOTİK...

ADÜ TEKNOKENT’TE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN KARYA FARMA HBX AR-GE EKİBİ, YENİ NESİL AKILLI ANTİBİYOTİK ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPTIĞINI DUYURDU.

ADÜ TEKNOKENT’TE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN KARYA FARMA HBX AR-GE EKİBİ, YENİ NESİL AKILLI ANTİBİYOTİK...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya TEKMER 1 Yılda 30 Teknoloji Girişimiyle Büyüyor
2
HBX-2371: ADÜ Teknokent'te Geliştirilen Yeni Nesil Akıllı Antibiyotik
3
Akdeniz Üniversitesi'nde Sertifikalı İHA0 ve İHA1 Pilotu Eğitimi
4
MSKÜ Bros Takımı Türkiye 3.'sü — Yapay Zekâ ile Akıllı Şehirler Hackathonu
5
Niğde Teknopark, TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı’nın Uygulayıcısı Oldu
6
Excalibur G915: 165 Hz, RTX 5060/5070 ile İnce ve Güçlü Oyun Canavarı
7
Nilüfer’de Ücretsiz Wi‑Fi Noktası 40’a Ulaştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları