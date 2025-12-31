HBX-2371: ADÜ Teknokent'te geliştirilen yeni nesil akıllı antibiyotik

ADÜ Teknokent’te çalışmalarını sürdüren Karya Farma HBX Ar-Ge ekibi, yeni nesil akıllı antibiyotik üzerinde yürüttükleri çalışmayı kamuoyuna duyurdu. Projede öne çıkan yaklaşım HBX-2371 metodolojisi olarak tanımlanıyor.

HBX-2371 metodolojisinin temel özellikleri

Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, HBX-2371 metodolojisinin klasik antibiyotik yaklaşımlarından farklı olarak tek yönlü etki yerine çoklu biyolojik etki ağları üzerinden çalıştığını belirtti. Başlık, "HBX-2371 metodolojisi adıyla tanımlanan bu yaklaşım, klasik antibiyotiklerden farklı olarak tek yönlü bir etki yerine çoklu biyolojik etki ağları üzerinden çalışıyor. Tek bir hedef değil, akıllı bir etki ağına sahip" ifadelerini kullandı.

Çalışma, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen çok sayıda HBX patentinin ortak etki mekanizmalarının bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Başlık, patentler incelendiğinde antibakteriyel, antiviral, antifungal, antiparazitik, antikanser, antitümör, yara iyileştirici, rejeneratif ve bağışıklık güçlendirici özelliklerin "birbirini tamamlayan sistemler halinde tasarlandığı"nı vurguladı.

Etkileşim, biyo-yararlanım ve bağışıklık yaklaşımı

Başlık, HBX-2371’in sadece mikrobiyal baskılama ile sınırlı kalmadığını belirterek, "Ağız yoluyla alınan bileşenler beyin-bağırsak ekseni üzerinden mide ve sindirim sistemi aracılığıyla biyo yararlanımı artırıyor. Kalp ve dolaşım sistemiyle hücresel seviyeye ulaştırılan çok katmanlı bir biyolojik bağlantı modeli öne çıkıyor" dedi. Bu yaklaşımda bağışıklık sistemi, baskılanan bir savunma hattı olarak değil, "yeniden düzenlenen ve yönlendirilen bir sistem" olarak ele alınıyor.

Başlık ayrıca, ürünün tek bir patojene odaklanmadığını, "direnç gelişimini tetikleyen agresif kimyasal baskı yerine dengeleyici etki oluşturduğunu" ve yalnızca patojeni değil aynı zamanda hasarlı doku ve bağışıklık yanıtını da hedef aldığını belirtti.

Akademik iş birliği ve değerlendirme

Projeye akademik destek sağlayan Prof. Dr. Sami Doğanlar, Karya Farma HBX Ar-Ge ile gerçekleştirilen iş birliğini değerli bulduğunu ifade etti. Doğanlar, "Yedi spesifik patente dayanan HBX-2371 metodolojisi, klasik antibiyotik yaklaşımlarının ötesinde, çok katmanlı ve yenilikçi bir biyoteknolojik perspektif sunmaktadır" dedi.

HBX-2371 çalışması, bitki tabanlı ilaç geliştirme ve çoklu etki mekanizmalarını birleştiren yaklaşımıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

