Henüz 'Mavi Tik' almayanlar dikkat! X, kimlik doğrulama hizmetini devreye alıyor..

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), kullanıcıların resmi devlet kimliğini sağlamasını gerektiren bir sistemi denemeye başladı. Yakın zamanda kullanıma sunulacak olan yeni uygulama, Social Media Today haberine göre sahte hesapları gerçek kullanıcılardan kolay bir şekilde ayırmayı amaçlıyor.





Sosyal medya platformu, kimlik doğrulama sürecinin yanı sıra kullanıcılardan bir selfie de istiyor. Bu sayede kimlik fotoğrafı ile hesap sahibinin aslında aynı kişi olduğundan emin olabilecek. Hem kimlik hem de özçekim X'e gönderildikten sonra, sistem bilgileri doğruladığında kullanıcı "doğrulandı" durumunu alır.

X, kullanıcı kimlik bilgilerini doğrulamak için İsrail'de merkezi bulunan doğrulama şirketi Au10tix iel çalışmaya başladı. Bu bağlamda, kimliğinizi ve fotoğrafınızı göndererek, bu verilerin Au10tix ile paylaşılmasına da izin vermiş olursunuz. Aksi takdirde, doğrulama işlemi tamamlanmayacaktır.