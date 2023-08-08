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Her 1 saniyede 3 yeni internet sitesi açılıyor

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Her 1 saniyede 3 yeni internet sitesi açılıyor
En çok girilen websitesi belli oldu! Dünyanın en çok kullandığı internet siteleri hangileri? İşte detaylar...

Dünya genelinde dijital çağın hızla ilerlediğini gösteren son verilere göre, internet sitelerinin sayısı 1 milyarı aştı. İnternetin gelişimiyle birlikte her saniye 3 yeni web sitesi kuruluyor, bu da yaklaşık olarak günde 252 bin yeni internet sitesi demek.

İnternet, hayatın hemen hemen her alanını etkiledi. Ticaretten eğitime, eğlenceden ulaşıma kadar birçok alanda devrim yaratan bu teknolojik gelişme, özellikle Covid-19 salgınıyla birlikte daha da önem kazandı. Fiziksel temasın kısıtlandığı bu dönemde insanlar, ihtiyaçlarını internet aracılığıyla karşılamanın yeni bir dönemine adım attı.

websiteleri

Siteefy sitesinin verilerine göre dünya çapında 1 milyar 106 milyon 671 bin 903 web sitesi bulunuyor. Bu web sitelerinin yaklaşık yüzde 18'i aktif olarak kullanılırken, yüzde 82'si aktif değil. Saatte 10 bin 500, dakikada 175 ve saniyede 3 yeni internet sitesi yayın hayatına başlıyor.

En fazla ziyaret edilen internet siteleri arasında ilk sırayı "google.com" alıyor. Google'ı "youtube.com", "facebook.com", "instagram.com" ve "twitter.com" izliyor. Kullanıcıların bu sitelere harcadıkları süreler de dikkat çekici. Örneğin, bir kullanıcı Google'da ortalama 10 dakika 38 saniye geçirirken, Youtube'da bu süre 20 dakika 25 saniyeye çıkıyor.

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Dünya nüfusunun yüzde 64,9'u (5,18 milyar) interneti kullanırken, yüzde 59,9'u (4,8 milyar) sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyor. Bölgesel açıdan Kuzey Avrupa, en yüksek internet erişim oranına sahip bölge olarak öne çıkıyor. Norveç, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ise yüzde 99 internet erişimi ile öne çıkan ülkeler arasında bulunuyor.

İnternetin hızla büyümesi ve yayılması, dijital çağın gücünü ve etkisini bir kez daha gösteriyor. Teknolojinin bu hızlı evrimi, gelecekte daha da fazla değişim ve dönüşüme işaret ediyor.

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