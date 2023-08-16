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Heyecanla beklenen modelin fiyatları belli oldu: Bu paraya araba alınır

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Heyecanla beklenen modelin fiyatları belli oldu: Bu paraya araba alınır
Heyecanla beklenen o günler yaklaştı! IPhone 15 model fiyatı da sızdırıldı! Tüm detaylar haberimizde.

Apple kullanıcılarının heyecanla beklediği iPhone 15 model için geri sayım devam ediyor. Peki iPhone 15 modelin fiyatı ne kadar olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

IPHONE 15 FİYATI BELLİ OLDU

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 ile ilgili heyecan sürüyor. Yeni model telefonda uzun süredir tercih edilen Lightning bağlantı noktası bırakılacak ve USB-C bağlantısı tercih edilecek. En köklü yeniliğin bu olması beklenirken yeni modelin fiyatları da merakla araştırılıyor. Tahminlere göre;

iphone 15 fiyatları belli oldu

-IPhone 15 Joy 899 dolar

-IPhone 15 Plus Joy 999 dolar

-IPhone 15 Pro Icon 1.199 dolar

-IPhone 15 Pro Mac 1.299 dolar

Teknoloji
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