Heyecanla bekleniyordu: Güncellemenin getirdiği özellikler belli oldu

Apple markası sık sık yazılım güncellemelerini kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Yeni güncellemenin getireceği özellikler tamamen belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

IOS 17 GÜNCELKEMESİYLE GELEN YENİLİKLER

Uzun zamandır kullanıcılar tarafından beklenen iOS 17 güncellemesi için geri sayım devam ediyor. Güncellemeyle birlikte kullanıcılara 3 yeni özellik sunulacak. Apple müzik ortak çalma listesi, kesintisiz Airdrop transferleri ve günlük uygulama araçları yeni özellikle birlikte gelecek.





Günlük uygulamasıyla birlikte kullanıcılar telefonlarından ayarlama yaparak daha düzenli bir gün geçirebilecek. Günlük uygulamasına isteğe bağlı olarak fotoğraf, müzik ve ses kaydı eklemeleri de yapılabilecek. Not bölümünden düşünceler yazılabilecek. Airdrop ile veri transferleri de güncelleme ile birlikte daha hızlı ve sorunsuz yapılacak. Apple müzik uygulamasında da ortak çalma listeleriyle birden fazla kişi müzik listelerine ekleme ve çıkarma yapabilecek.