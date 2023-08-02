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Hiçbir yerde yok, A101'de flaş indirimde! iPhone 14 Pro Max bu fiyata kapış kapış satılıyor

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Hiçbir yerde yok, A101'de flaş indirimde! iPhone 14 Pro Max bu fiyata kapış kapış satılıyor
A101 market, heyecan verici indirimle iPhone 14 Pro Max'e ev sahipliği yapıyor! Şık tasarımı ve yüksek performansıyla dikkat çeken bu akıllı telefon, artık yarı fiyatına raflarda! İşte iPhone 14 Pro Max fiyat listesi...

Teknoloji dünyasında sık sık karşılaştığımız sürprizlerden biri daha! Tüketicilerin büyük merakla beklediği iPhone 14 Pro Max, A101 marketin tarihi indirimiyle yarı fiyatına satışa sunuldu. Bu akıllı telefonun tasarımı ve performansı, kullanıcıları adeta büyülemeye devam ediyor. Yüksek fiyat etiketiyle tanınan iPhone serisi, A101 gibi perakende zincirleri sayesinde uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. Bu heyecan verici gelişme, tüketiciler arasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Apple'ın yeni nesil amiral gemisi iPhone 14 Pro Max, teknoloji tutkunları için uzun bir bekleyişin ardından artık herkesin erişebileceği bir seçenek haline geldi.

IPHONE 14 FİYAT LİSTESİ

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Cihazın zarif tasarımı ve dayanıklı malzemelerle üretilmiş olması da önemli bir artı. Ceramic Shield ön yüzey, dokulu mat cam arka yüzey ve paslanmaz çelik çerçeve, hem şıklığı hem de dayanıklılığı bir araya getiriyor.

6.7 inç Super Retina XDR OLED ekran, yüksek çözünürlük ve uyarlanabilir yenileme hızıyla görsel deneyimi zirveye taşıyor. A16 Bionic çip ise güçlü bir performans sunarak oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırıyor ve karmaşık görevleri hızlı bir şekilde yerine getiriyor.

Son dönemde teknoloji dünyasında büyük bir merak uyandıran iPhone 14 Pro Max'in A101 marketin tarihi indirimiyle yarı fiyatına satışa sunulması, tüketiciler arasında coşkuyla karşılandı. Akıllı telefonun üstün tasarımı ve güçlü performansı, kullanıcıları adeta büyülemeye devam ediyor.

Tüketiciler arasında büyük bir heyecanla beklenen iPhone 14 Pro Max'in A101 marketin tarihi indirimiyle raflarda yerini alması, teknoloji tutkunları için kaçırılmaz bir fırsat oldu. Uygun fiyatlarla sunulan bu üst düzey akıllı telefon, hem tasarımıyla hem de özellikleriyle göz dolduruyor. Ceramic Shield ön yüzeyi sayesinde dayanıklılığı artırılan cihazın dokulu mat cam arka yüzeyi ve paslanmaz çelik çerçevesi de estetik bir şıklık sunuyor.

Teknoloji
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