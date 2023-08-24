Hindistan'dan bilim tarihine geçecek adım: Ay'ın karanlık yüzüne inildi

Uzun zamandır birçok ülkeden bilim insanları bu keşifi yapmak için birçok denemeler yaptılar. Ancak bu tarihi başarının adı Hindistan oldu. Detaylar haberimizde…







HİNDİSTAN BİR İLKE İMZA ATTI. İLK KEZ BİR UZAY ARACI AY'IN KARANLIK YÜZÜNE İNDİ

Hindistan, Chandrayaan-3 adlı bir uzay aracıyla Ay'ın güney kutbu yakınına inerek yenilik yaptı. Uzay aracı 14 Temmuz'da Hindistan'ın güneyindeki Sriharikota Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Bu başarı sayesinde Hindistan, Ay'a hafif iniş yapmayı başaran 4. ülke oldu.

İnişi canlı izleyen Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ilk açıklaması "Hindistan artık ayda" oldu.

BBC'ye göre Rusya'nın benzer amaçlı uzay uçuşu başarısızlıkla sonuçlandı.

Chandrayaan-3'ün hedeflerinden biri, bilim adamlarının Ay'da gelecekte insan yerleşimlerini destekleyebileceğine inandığı su bazlı buzları keşfetmek.

Modülde ayrıca Pragyaan adı verilen ve bu amaçla kullanılan tekerlekli bir keşif aracı da yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği ve Çin, Ay'a yumuşak inişler yaptı.

Ancak bu ülkelerin hepsi ekvatorun yakınına inmiştir.

Hindistan'ın 2019 yılında Chandrayaan-2 misyonunu Güney Kutbu yakınına indirme girişimi başarısız oldu ve araç Ay'ın yüzeyine düştü. Artık tüm gözler Chandrayaan-3'te.

Uzay aracı 14 Temmuz'da güney Hindistan'daki Sriharikota Uzay Merkezi'nden havalandı.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nün (ISRO) kurucusu Vikram Sarabhai'nin anısına Vikram adı verilen iniş aracı, Sanskritçe'de bilgelik anlamına gelen Pragyaan adında 26 kg'lık bir gezici taşıyordu.

Hindistan'ın Ay'a yolculuğu 2009 yılında Chandrayaan-1 uzay aracıyla başladı.

Ay'a yapılan yolculuk Hindistan'da oldukça heyecan yarattı ve ülkenin her yerinden misyonun başarısı için dilek yorumları geldi.

ISRO, inişinin televizyondan yayınlanacağını ve öğrenciler dahil milyonlarca insanın izleyeceğini duyurdu.

ISRO Yönetim Kurulu Başkanı Sreedhara Panicker Somanath, Chandrayaan-2 kazasından elde edilen verileri dikkatle incelediğini ve sorunları ortadan kaldırmak için simülasyon çalışmaları yaptığını söyledi.

Geçtiğimiz birkaç gün içinde Vikram iniş aracının kamerası, güvenli bir iniş noktası bulmak amacıyla Ay yüzeyinin kapsamlı bir haritasını oluşturdu.

Salı günü yapılan bir güncellemede ISRO, bu sistemlerin düzenli olarak test edildiğini ve sorunsuz çalışmaya devam ettiğini söyledi.