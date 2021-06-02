Hollanda'dan Tiktok'a 1.4 milyar euroluk rekor ceza!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, Hollanda tarafından açılan bir cezayla karşı karşıya kaldı.

Ülkede piyasa enformasyon alanından bir araştırma vakfı olarak faaliyette bulunan SOMI, resmi intenet sitesi üzerinden bir açıklama yayınlayarak TikTok uygulamasının 16 yaş ve altındaki çocuk kullanıcılarına ait verilerin gizliliğinde ihmalkar davranmasından dolayı bir dava açıldığı belirtildi. Açıklamada Avrupa'da yaşayan toplam 64 bin ebeveynin ismine açılan davada da TikTok şirketinden istenecek olan miktarın 1.4 milyar Eurodan fazla olduğu aktarıldı.

TikTok uygulamasının hangi verilerin kullanılmasıyla ilgili gerekli görülen izinleri almadığını ve aynı zamanda 16 yaş ve altı çocukların zararlı içerikler ile karşı karşıya gelmesini engellemediğini ifade eden SOMI, uygulamanın çok fazla kullanıcısının verilerini depoladıklarını iddia etti.

Söz konusu iddialar ile karşı karşıya kalan TikTok şirketi ise AB'nin uygulamaya aldığı bazı veri yasalarını ihlal etmesi gerekçe gösterildi ve hakkında Amsterdam Mahkemesi' nde tazminat talebi ile bir dava açıldı. Dava sonrasında mahkeme heyetinin TikTok'un gerçekleştirdiği ihlalleri doğrudan kısıtlayabileceği belirtilirken TikTok'ta görevli bir üst düzey yetkili, yaptığı açıklamasında şirketinin kişisel veri güvenliği hakkında çok titiz davrandığını ve bu iddiaların asılsız olduğunu söylediği öğrenildi.