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İBB'nin teknoloji şirketleri ilk 500'e girdi

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İBB'nin teknoloji şirketleri ilk 500'e girdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) teknoloji grubu şirketleri, Bilişim sektörünün önde gelen 500 şirketi arasında yer aldı. İBB'nin bilişim şirketleri farklı kategorilerde liderliği elde etti. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketleri, 2022 yılında Bilişim sektörünün öncü firmaları arasında yer aldı. Buna göre İSBAK A.Ş. 46'ncı, İSTTELKOM A.Ş. 101'inci ve BELBİM AŞ 112'nci sırada yer alarak Bilişim 500 sıralamasında başarılı bir performans sergiledi. Ayrıca, bu şirketler diğer alanlarda da üst sıralarda yer alarak geniş bir başarı yelpazesi oluşturdu.

İLK 112'NCİ SIRADA

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Bilişim 500 araştırması sonuçlarına göre İSBAK A.Ş., 906 milyon lira gelirle 46'ncı sırada, İSTTELKOM A.Ş. 356 milyon lira gelirle 101'inci sırada ve BELBİM AŞ ise 338 milyon lira gelirle 112'nci sırada yer aldı. Bu başarıların yanı sıra, İBB'nin bilişim şirketleri diğer kategorilerde de öncü pozisyonlara sahip oldu.

İBB İştirakler Teknoloji Grup Başkanı Nihat Narin, İstanbul'un teknolojik dönüşümünde liderlik yapmanın önemine vurgu yaparak, İstanbullulara en iyi dijital deneyimi sunma hedefini belirtti. Narin, İBB şirketlerinin yükselen başarılarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Erol Özgüner de törende ödüle layık görüldü ve bilişim dünyasına katkılarından dolayı teşekkür aldı. BELBİM AŞ, İSBAK A.Ş. ve İSTTELKOM A.Ş. gibi İBB şirketleri, farklı kategorilerde de üst sıralarda yer alarak geniş bir yelpazede başarılı sonuçlar elde etti.

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