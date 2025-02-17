IDEX 2025'te TUSAŞ ve Calidus Aerospace Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

TUSAŞ ile Calidus Aerospace arasında IDEX 2025'te imzalanan mutabakat zaptı, savunma sanayisine yeni ivme kazandıracak.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 17:30
IDEX 2025'te TUSAŞ ve Calidus Aerospace Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

IDEX 2025: TUSAŞ ve Calidus Aerospace Arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkan Haluk Görgün, IDEX 2025'te TUSAŞ ile Calidus Aerospace arasında imzalanan mutabakat zaptına şahitlik etti.

Abu Dabi'de gerçekleştirilen bu önemli buluşma kapsamında, Türk savunma sanayisinin yerli ve milli teknolojileri ile küresel ölçekte değer üretmeye devam ettiği vurgulandı. SSB'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, mutabakat zaptının havacılık ve savunma alanında teknoloji transferi, üretim kabiliyetleri ve işbirliği olanaklarını artıracağı belirtilerek, sektörün yeni bir ivme kazanacağı ifade edildi.

Başkan Görgün, ayrıca TUSAŞ, ASSAN Group, BMC, ROKETSAN, Nurol Makine, ASELSAN, HAVELSAN ve FNSS stantlarını ziyaret ederek firmaların son teknoloji ürünlerini yerinde inceledi. Bu ziyaretler, savunma sanayisinde yapılan yeni işbirliklerini ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Malezya Savunma Bakanı SSB Standında

Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ve Malezya Genelkurmay Başkanı General Tan Sri Bin Jantan, SSB standını ziyaret ederek Haluk Görgün ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ve Malezya arasındaki savunma sanayisi işbirliği, stratejik projeler ve ortak geliştirme fırsatları ele alındı.

SSB, bu tür güçlü işbirlikleri ve yüksek teknoloji odaklı projeler ile savunma sanayisinde küresel ortaklıkları derinleştirmeye devam edeceklerini açıkladı.

TUSAŞ ile Abu Dabili savunma teknoloji şirketi Calidus Aerospace arasında mutabakat zaptı...

TUSAŞ ile Abu Dabili savunma teknoloji şirketi Calidus Aerospace arasında mutabakat zaptı imzalandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (solda) ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu (sol 2), IDEX 2025 kapsamında TUSAŞ ile Calidus Aerospace arasında imzalanan mutabakat zaptına şahitlik etti.

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