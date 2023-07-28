İki marka fabrika çıkışlı ikinci el otomobil dönemini başlattı

Sensasyonel haber: FLAŞ! Otomobil sektöründe devrim yaratan gelişme! Artık fabrika çıkışlı 2. el dönemi başladı! Sıfır otomobil almakta zorlananlar için harika bir seçenek sunuluyor. Renault Bursa fabrikası, müthiş bir adım atarak Clio ve Megane modelleri için üretime başladı. Bu heyecan verici haber Fransa ve İspanya'dan sonra Türkiye'de de yankı buldu!

Otomobil dünyasında yaşanan büyük sıkıntı, üreticileri harekete geçirdi ve şimdi işte beklenen haber geldi: Renault, gazeteci Emre Özpeynirci tarafından duyurulan bu yeni gelişmeyle büyük bir adım attı. Fabrika çıkışlı 2. el dönemi Fransa ve İspanya'da başladıktan sonra Türkiye'de de kapılarını açıyor. Renault, ilk etapta Clio ve Megane modellerine odaklanacak ve otomobil tutkunlarını coşturacak!

Bu devrim niteliğindeki gelişmeyle birlikte, otomobil almak artık daha kolay ve erişilebilir hale geliyor. Renault'un bu cesur adımı diğer üreticilere de örnek olacak ve otomobil dünyasında heyecan verici değişikliklere yol açacak. Artık araba hayali kuran herkes umut dolu bir geleceğe doğru ilerliyor!

Büyük otomobil sıkıntısının yaşandığı günlerde, dikkat çekici bir gelişmeyle sektörde yeni bir dönem başladı! Gazeteci Emre Özpeynirci'nin geçen yıl yaptığı haberde duyurduğu gibi, Türkiye'de artık yeni bir otomobil alma şansı hızla azalıyordu. Ancak umut ışığı, "Fabrika çıkışlı 2.el" dönemiyle geldi. Bu sisteme göre, sıfır otomobil alamayanlara fabrikalarda yenilenen 2.el otomobil seçeneği sunuluyor.

Gelişmenin heyecan verici bir aşamaya ulaştığı haberini yine Emre Özpeynirci duyurdu. Fabrika çıkışlı 2. el dönemi resmen başladı! Bu, otomobil sektöründeki tedarik sorunlarını ve ikinci el araç fiyatlarının yüksekliğini en üst seviyeye çeken sıkıntıları hafifletmek adına önemli bir adım olarak görülüyor.

Artık otomobil tutkunları, fabrikalarda yenilenen ve neredeyse yeni gibi duran 2.el araçlarla hayallerindeki otomobile daha kolay ulaşabilecekler. Bu gelişme, Türkiye'deki otomobil alıcılarına umut veriyor ve sektörde yeni bir dönemin başladığının işareti niteliğinde. Fabrika çıkışlı 2. el dönemiyle birlikte, otomobil sahibi olmak isteyenlerin yüzü gülmeye başlayacak!

Büyük otomobil sıkıntısının yaşandığı günlerde, dikkat çekici bir gelişmeyle sektörde yeni bir dönem başladı! Gazeteci Emre Özpeynirci'nin geçen yıl yaptığı haberde duyurduğu gibi, Türkiye'de artık yeni bir otomobil alma şansı hızla azalıyordu. Ancak umut ışığı, "Fabrika çıkışlı 2.el" dönemiyle geldi. Bu sisteme göre, sıfır otomobil alamayanlara fabrikalarda yenilenen 2.el otomobil seçeneği sunuluyor.

Gelişmenin heyecan verici bir aşamaya ulaştığı haberini yine Emre Özpeynirci duyurdu. Fabrika çıkışlı 2. el dönemi resmen başladı! Bu, otomobil sektöründeki tedarik sorunlarını ve ikinci el araç fiyatlarının yüksekliğini en üst seviyeye çeken sıkıntıları hafifletmek adına önemli bir adım olarak görülüyor.

Artık otomobil tutkunları, fabrikalarda yenilenen ve neredeyse yeni gibi duran 2.el araçlarla hayallerindeki otomobile daha kolay ulaşabilecekler. Bu gelişme, Türkiye'deki otomobil alıcılarına umut veriyor ve sektörde yeni bir dönemin başladığının işareti niteliğinde. Fabrika çıkışlı 2. el dönemiyle birlikte, otomobil sahibi olmak isteyenlerin yüzü gülmeye başlayacak!

Devrim niteliğindeki gelişme nihayet gerçekleşti: Fabrika çıkışlı 2.el dönemi resmen başladı‼️ Renault'un Fransa Flins ve İspanya Sevilla fabrikalarının ardından Türkiye'deki Oyak Renault fabrikasında devreye alınan Refactory, 2.el otomobil yenileme merkezi faaliyete geçti.

Artık Refactory'de, fabrika çıkışlı şekilde yenilenen ve tam 2 yıl garanti ile desteklenen tüm 2.el araçlar, Türkiye genelinde 56 yetkili 'RENEW' bayisinde satışa sunulacak.

Bursa'daki Refactory ilk etapta, Clio IV, Clio V ve Megane Sedan modellerine odaklanarak büyük bir atılım yapacak.

Bununla da yetinmeyen Renault, ilerleyen yıllarda ithal modelleri de devreye alarak bu yenilikçi sistemi daha da genişletecek.

Artık, otomobil tutkunları için harika bir fırsat doğdu. Refactory sayesinde, yenilenmiş ve fabrika çıkışlı 2.el araçlarla hayal ettikleri otomobile daha kolay ve güvenli bir şekilde sahip olabilecekler.

Bu adım, otomobil sektöründe yaşanan tedarik sorunlarına karşı çözüm getirirken, aynı zamanda sürdürülebilirlik açısından da önemli bir adım olarak görülüyor. Fabrika çıkışlı 2.el dönemi, otomobil alıcılarına ve otomobil endüstrisine heyecan verici bir gelecek vaat ediyor!