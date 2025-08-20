İklim Değişikliği Kestane Balının İçeriğini Değiştirdi: Orman Gülü Polenleri Karışıyor

İklim Değişikliği Kestane Balının Kalitesini Etkiledi

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, iklim değişikliğinin kestane balı üretiminde önemli değişikliklere yol açtığını açıkladı. Bu yıl yapılan saha çalışmaları ve laboratuvar analizleri, kestane balı niteliğini koruyan örnek sayısının azaldığını ve orman gülü polenlerinin kestane balına karıştığını ortaya koydu.

Analiz Sonuçları ve Uyarı

Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Bu yıl 5 ilden aldığımız bal örnekleri üzerinde yaptığımız analizlerde kestane balı niteliği taşıyan 100 bal örneğinden çok azı, Bakanlığımızın yüzde 70 polen standardına ulaşıyor. Örneklerde kestane poleni yok denecek kadar az çıkıyor. İşin en kötü tarafı da kestane balına orman gülü polenlerinin karıştığını görüyoruz. Bu nedenle halkımıza uyarıda bulunmak istiyorum, yediğiniz balların polen analizlerinin yapıldığından emin olun. Kestane balı diye yediğimiz ballarda orman gülü poleni varsa o zaman tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

Çiçeklenme Değişimleri ve Arıların Durumu

Kekeçoğlu, daha önce gal arısı zararlısının kestane çiçeğine zararlarının görüldüğünü ancak bu yıl verim düşüşünün ağırlıklı olarak küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olduğunu vurguladı. Açıklamasında, arıların doğrudan iklimden çok sekonder (ikincil) etkilenmeye maruz kaldıklarını belirtti: "Arıların kitinden oluşan vücut yapısı onları çok yüksek sıcaklıklardan da koruyor ama çiçeklerin olmaması, çiçeğin özü yani nektarın bulunmaması açlıkla karşı karşıya kalmalarına neden oluyor. Asıl tehlike arıların açlıkla karşı karşıya kalmaları."

Kekeçoğlu ayrıca bu yıl kestane döneminde yüksek rakımlarda orman güllerinin çiçek açtığını ve bunun netice olarak nektar karışımına yol açabileceğini belirtti: "O dönemde kestane balı yapan arı, orijinal bala orman gülü nektarını az da olsa karıştırdı. Bu durum yediğimiz bala daha dikkatli bakmamız gerektiğini ortaya çıkarıyor. Bazı kişilerin metabolik hastalıkları olabiliyor. Yani bilmeden çiçek veya kestane balı diye yediği bal orman gülü balı ise o zaman büyük tehlikeyle karşı karşıya olabilirler."

Sağlık ve Doğal Balın Önemi

Orman gülü balı ile kestane balı karıştığında sağlık açısından ciddi sonuçlar doğabileceğini belirten Kekeçoğlu, tüketicilerin doktor tavsiyesine göre hareket etmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca doğal bal tüketiminin önemine dikkat çekerek orman kaynaklı balın tercih edilmesini önerdi:

"Ormandan elde ettiğimiz bal kaliteli bal olarak nitelendiriliyor. Bu kadar bitkisel ilaçlamanın olduğu dönemde tercihimiz orman içinden aldığımız bal oluyor çünkü ormandan aldığımız bal doğal ve temiz olan bal niteliği taşıyor. O yüzden orman arı ilişkisi bizim için çok önemli."

Kekeçoğlu, iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili tedbirlerin ve tüketicilerin polen analizine dikkat etmesinin önemini vurgulayarak, önümüzdeki yıllarda daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti: "Önümüzdeki yıllarda karamsar olmadan bakarak inşallah iklim bu kadar değişmez diyelim. İnşallah ormanlarımız bu şekilde yok olmaz."

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, iklim değişikliği nedeniyle verimi düşen kestane balına orman gülü polenlerinin karıştığını gözlemlediklerini belirterek, tüketicileri polen analizi yapılmış bal tüketme konusunda uyardı. Merkezde, 5 ilden alınan bal örnekleri inceleniyor.