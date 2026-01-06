İnönü Üniversitesi'nde İBTAM Bayram Kızılaslan Laboratuvarı Ek Binası Açıldı

İnönü Üniversitesi İBTAM Bayram Kızılaslan Araştırma Laboratuvarı Ek Binası törenle açıldı

İnönü Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (İBTAM) Bayram Kızılaslan Araştırma Laboratuvarı Ek Binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış töreni ve katılımcılar

Programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Recep Bentli, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Prof. Dr. Mehmet Sağlam ile Prof. Dr. Ali Özer, İnönü Üniversitesi önceki dönem rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Genel Sekreter Abuzer Kalkan, Genel Sekreter Yardımcıları Ömer Çelik ile Yaşar Kalkan, İBTAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Erdoğan, dekanlar, akademik ve idari personel ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Rektör Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, törene katılamayan hayırsever Bayram Kızılaslan'ın mesajını okudu.

Hayırsever Bayram Kızılaslan'ın mesajı

Bayram Kızılaslan şunları iletti:

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi bünyesinde tamamlanan İBTAM’ın araştırma laboratuvarının açılışında sizlerle birlikte olmayı çok isterdim ancak iş yoğunluğum ve hava muhalefeti nedeniyle aranızda bulunamadım. Bu vesileyle mazeretimi saygıyla arz ediyor, anlayışınıza sığınıyorum. Bilimsel üretimin gelişmesi, nitelikli insan kaynağı kadar bunu destekleyen modern altyapı araştırma imkanları ile mümkündür. Bu laboratuvarın araştırmacılarımıza, öğrencilerimize önemli katkılar sağlayacağına, üniversitemizin araştırma geliştirme kapasitesini daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bu kıymetli yatırımın hayata geçmesinde emeği olan, başta üniversite yönetimimiz olmak üzere tüm akademik idari kadroya, teknik ekiplere ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Laboratuvarımızın üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasının, burada yapılacak çalışmaların değerli sonuçlar üretmesini diliyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum.

Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın değerlendirmesi

İnönü Üniversitesi önceki dönem rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, hayırsever Bayram Kızılaslan’ın mütevazı kişiliğine dikkat çekerek teşekkür etti. Kızılay, açılışla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Bugün açılışını yaptığımız bu yer sıradan bir öğrenci laboratuvarı değil; tümüyle ileri düzey bir araştırma laboratuvarıdır. Burası İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Merkezi’nin (İBTAM) bir devamı niteliğindedir. Bu kıymetli eseri üniversitemize, şehrimize ve bilim dünyasına kazandırdığı için kendisine şükranlarımı sunuyorum.

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat: Tesis araştırma kapasitesini yükseltecek

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, deprem sonrası Fen Edebiyat Fakültesi araştırma bloklarının yıkılmasıyla yaşanan altyapı kaybına değindi ve yeni tesisin üniversitenin Araştırma Üniversitesi hedefi için hayati önemde olduğunu vurguladı. Akpolat'ın sözleri şöyle devam etti:

Deprem bölgesinde umutlarımızın tükendiği anda Bayram Kızılaslan bizlere kapılarını açtı. Fen Edebiyat Fakültemizin 7 bloğunun yıkılmasıyla araştırma altyapımız yerle bir olmuştu. Bu 2 bin 400 metrekarelik modern binada fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilim dallarından yaklaşık 50 öğretim üyemiz 14 laboratuvar ve 14 ofiste bilimsel üretkenliklerini artıracaklar. Bu tesis hocalarımızın deprem sonrası hissettikleri akademik mutsuzluğu tamamen giderecektir.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er: Üniversite-şehir entegrasyonu

Sami Er, belediye olarak bilimsel projelere tam destek verdiklerini belirterek Malatya'nın yeniden inşa sürecine ilişkin bilgi verdi. Er şöyle konuştu:

Malatya hızla toparlanıyor. Önümüzdeki yaza yepyeni bir şehirle buluşacağız. Üniversitelerimiz bizim göz bebeğimizdir. Sadece öğrenci yetiştirmekle kalmamalı; şehirle ve sanayiyle entegre çalışarak kente katkı sunmalıdırlar. Belediye olarak üniversitelerimizle sürekli irtibat halindeyiz ve hocalarımızın Malatya’nın geleceği için hazırlayacağı her türlü projeye kapımız sonuna kadar açıktır.

Vali Seddar Yavuz: Bilimsel yapıyı güçlendirmek gerekiyor

Vali Seddar Yavuz kapanış konuşmasında bilimin ve teknolojinin önemine vurgu yaparak Malatya'nın deprem sonrası toparlanmada örnek şehirlerden biri olduğunu belirtti. Yavuz şu ifadeleri kullandı:

Hür, bağımsız ve onurlu yaşamak istiyorsanız dünyayla rekabet etmeniz, bunun için de bilimsel yapınızı güçlendirmeniz gerekir. Ar-Ge, inovasyon ve dijital çağa yatırım yapmalıyız; aksi takdirde sanayi devrimini kaçırmaktan daha feci bir duruma düşeriz. Malatya, deprem bölgeleri içerisinde en geriden gelip en öne geçen şehirdir. Artık Malatya markasını parlatmaya ve kendimize güvenmeye ihtiyacımız var. Bu vesileyle nezaketi ve zarafetiyle örnek olan hayırseverimiz Bayram Kızılaslan’a teşekkür ediyorum.

Protokol açılışı

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından İBTAM Bayram Kızılaslan Araştırma Laboratuvarı Ek Binası resmen açıldı. Yeni tesisin, üniversitenin araştırma altyapısını güçlendirerek öğretim üyeleri ve öğrenciler için önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı.

