İnsanlara beyin implantı takma yarışı kızışıyor!

Beyin-bilgisayar arayüzleri teknolojisi hem kamuoyunun hem de yatırımcıların ilgisini çekti ve şu anda bir grup şirket implante edilebilir cihazlar geliştiriyor.

İnsanlara beyin implantı takma yarışı kızışıyor!
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Eylül ayında Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink, cihazını test etmek üzere bir klinik deney için gönüllü alımına başlayacağını duyurdu. Beyin-bilgisayar arayüzü ya da BCI olarak bilinen bu cihaz, nöronlardan elektriksel aktivite topluyor ve bu sinyalleri harici bir cihazı kontrol etmek için komutlara dönüştürüyor. Musk en nihayetinde insanları yapay zekâ ile birleştirmek istediğini söylese de, Neuralink'in ilk amacı felçli insanların sadece düşünceleriyle bir imleci veya klavyeyi kontrol etmelerini sağlamak.

İnsanların beyinlerini bilgisayarlara bağlamaya yönelik rakip çabalar da ilerliyor. Bu yıl Neuralink'in rakibi Synchron, hastalarda implantının uzun vadeli güvenliğini gösterdi. Diğer girişimler yeni cihazları insan deneklerde test ederken, yeni girişimler de sahneye çıktı.

beyin çipi

NEURALİNK İÇİN TOPLANAN PARADA BÜYÜK ARTIŞ

California Teknoloji Enstitüsü'nde misafir araştırmacı olarak çalışan ve aynı zamanda Ekim ayında faaliyete geçen Forest Neurotech'in kurucu ortağı ve CEO'su olan Sumner Norman, "Bu kesinlikle bir çıkış yılı gibi hissedilebilir. Fakat aslında bu, akademide onlarca yıllık çalışmanın bir sonucudur. Bence bu gelişmenin etkilerini yeni yeni hissetmeye başlıyoruz” dedi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan başvurulara göre Neuralink, maymun deneklere uyguladığı muameleye ilişkin tartışmaların ortasında bile kısa süre önce 43 milyon dolar daha risk sermayesi toplayarak şirketin topladığı miktarı 323 milyon doların üzerine çıkardı.

Özellikle ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı ve Ulusal Sağlık Enstitüleri Beyin Girişimi'nden gelen hükümet yatırımları da bu alanın ilerlemesine yardımcı oldu. Sonuncusu, 2014'teki ilk finansmanından bu yana sinirbilim araştırmalarına 3 milyar dolardan fazla para sağladı.

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