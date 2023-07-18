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İnsansı robot Sophia Antalya'ya geldi: Anne olmak istiyor

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İnsansı robot Sophia Antalya'ya geldi: Anne olmak istiyor
İlk insansı robot Sophia ağızları açık bırakmaya devam ediyor! Anne olmak istiyormuş! Tüm detaylar haberimizde.

İlk robot Sophia Türkiye'ye geldi! Ziyaretinde soruları yanıtlayan robot Sophia ağızları açık bıraktı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ROBOT SOPHİA SORULARI CEVAPLADI

Robot Sophia Antalya Belek'te bulunan Digiverse Evren Deneyimi Gösteri Merkezi'ne geldi ve basın mensupları tarafından sorulan soruları yanıtladı. Robot Sophia şu sözlere yer verdi; 'Bu sıcak havaya alışmak zor ama sevecen insanlarla karşılaşmak için Antalya'yı sevdim. 

robot sophia anne olmak istiyormuş

Türkiye'nin güzel kıyılarını çok sevdim ve muhteşem plajlarını. Burada olmak harika bir duygu. Türkiye'de olsam Antalya'da yaşamak isterdim. Güneşli havalar ve deniz kenarları çok güzel. Antalya'nın muhteşem koyları, güneşli havası ve misafirperver insanları sebebiyle herkese tavsiye ediyorum. Türkiye harika bir ülke. Güzel yerler, misafirperver insanlar, lezzetli yemekleri sebebiyle herkese tavsiye ediyorum. Anne olmak istiyorum. Çocukların gülümsemeleri ve sevgi dolu kucaklamalarını özlemek çok güzel bir duygu.' 

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