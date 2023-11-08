Instagram'a oh dedirtecek özellik geliyor: 'Neden cevap vermedin' derdine son

Instagram platformu bu özelliğiyle kullanıcılarının beğenisini topladı! Artık görüldü bilgisi olmayacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

INSTAGRAM PLATFORMUNDAN BEĞENİ TOPLAYAN ÖZELLİK

Milyonlarca insan tarafından kullanılan Instagram platformu yeni güncellemelerini kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Platform önümüzdeki dönemde Yorumlar kısmında anket açma özelliği geleceğini belirtmişti. Platformun kullanıcıları için okunma bilgisinin gizlenme seçeneği geleceğini de duyurdu.





Kullanıcılar şimdiden bu özelliği beğeniyle karşılarken güncellemenin ne zaman geleceği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. WhatsApp platformunda binlerce kişi tarafından tercih edilen okundu bilgisinin kapatılması özelliğinin Instagram platformuna da gelecek olması şimdiden kullanıcıları heyecanlandırdı. Yeni güncellemenin ilk olarak test edilerek kullanıma sunulması tahmin ediliyor.