Instagram Çöktü mü? Instagram Sorun mu Var, Neden Yavaş? Instagram'a Erişim Sorunu

Instagram Çöktü mü?

Instagram üzgünüz bir sorun oluştu. lütfen tekrar dene hatası veriyor. Bugün akşam saatlerinde Instagram 'da akış yenilememe sorunu yaşanıyordu. Bunun akabinde Instagram çöktü mü? Instagram sorun mu var? Instagram akış yenilenmiyor! Instagram'da sorun mu var? Instagram'a ne oldu? İşte detaylar...

Instagram Mesajları Nasıl Görürüm?

Direkt mesajları Android ve iPhone için Instagram uygulamasından veya Android için Instagram Lite uygulamasından görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Birisinin gönderdiği direkt mesajı görmek için: Akışınızın sağ üst köşesindeki veya simgesine dokunun. Görüntülemek istediğiniz konuşmaya dokunun.