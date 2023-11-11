Instagram'da 'ayıp olur' dönemi bitiyor: Artık kimseler göremeyecek

İnstagram kullanıcıları için yeni özellik tanımlandı. Bu özellik ne zaman tanımlanacak? Merak edilen detaylar haberimizde.

İNSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİK GELDİ!

İnstagram kullanıcılarına yeni özellik sundu. Kullanıcıların DM'lerinde 'Görüldü' bilgilerini kapatmasıyla ilgili yeni bir özellik tanımla için çalışma aşamasındadır. Mesaj atan kullanıcı gönderdiği mesajın alıcı kişi tarafından okunup, okunmadığının bilgisini alamayacak.

İnstagram tarafından görüldü bilgisini açma ve kapama seçeneği olacaktır. Uygulamanın başkanı olan Adam Mosseri, okundu bilgilerini aktifleştirme ve devre dışı bırakma özelliklerinin tanımlanacağını ekran görüntüsüyle anlattı.

Mark Zuckberg ve Adam Mosseri, Broadcast kanalında İnstagram'ı yeni bekleyen özellikler hakkında açıklamada bulundu. Bu yeni özellik ise test aşamasındadır. Çalışmalar devam etmektedir. 'Gizlilik ve Güvenlik' seçeneği altında yeni özellik sunulmaktadır.