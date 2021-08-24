Instagram hikayelerindeki yukarı kaydır özelliği tarih oluyor

Instagram uygulamasında sosyal medya içerik üreticilerinin en çok kullanıdığı bir özellik olan 'yukarı kaydır' bağlantısı hakkında yeni bir karar alındı. Kullanıcıların, hikaye bölümlerine ekledikleri paylaşımın altına bağlantı ekleyerek takipçilerini çeşitli yerlere yönlendirebilen bu özellik artık kullanılmayacak.

Instagram'dan yapılan bir açıklamada kullanıcıların takipçilerini yönlendirmek istediği yerler için hikayesine eklediği bağlantı özelliğinde değişikliğe gidileceğini ve 30 Ağustos tarihinden itibaren bu 'yukarı kaydır' özelliğinin artık kullanılamayacağını duyurdu. Bunun yerine ise tıklanabilir birözelliği getirilecek.

Yapılan bu değişiklikle birlikte kullanıcılar, hikayelerine ekledikleri bağlantı için ekranı yukarı kaydırmak yerine hikayenin üzerine eklenen 'sticker’a tıklayacaklar. Instagram'ın bu köklü değişikliğin amacının ise hikaye oluşturmada deneyim kolaylaştırma ve kullanıcılara da daha fazla yaratıcı alanda seçenek sunma olarak değerlendiriliyor. Çünkü kullanılacak hikayeye ekleyecek sticker, hikayeyi atan kullanıcı tarafından özelleştirilebilecek.