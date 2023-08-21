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Instagram kullanıcılarına kötü haber! Bunu yaptıysanız hesabınızı silmek zorundasınız!

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Instagram kullanıcılarına kötü haber! Bunu yaptıysanız hesabınızı silmek zorundasınız!
Threads uygulamasıyla ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Kullanıcılar, Threads'i silmek istediklerinde Instagram hesaplarının da silindiğini fark ediyor. İşte detaylar...

Son dönemde büyük ilgi gören Threads uygulamasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Threads'in hızla popüler hale gelmesi, kullanıcıların dikkatini çekiyor. Ancak, Threads'i silmek isteyen bazı kullanıcılar, beraberinde Instagram hesaplarını da silmek zorunda kaldıklarını fark ediyor.

THREADS KULLANICILARINI ÜZEN GELİŞME

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Temmuz ayında sosyal medya sahnesine katılan Threads, Twitter'a rakip bir uygulama olarak hızla kullanıcıların ilgisini çekti. Türkiye'de de kısa sürede popüler hale gelen Threads, kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde kullanıldı. Ancak, son günlerde Threads'i kaldırmak isteyen bazı kişiler, Instagram hesaplarıyla ilgili sıkıntılar yaşamaya başladı. Threads'in Instagram altyapısına bağlı olarak geliştirilmesi, kullanıcıları rahatsız eden bir durum haline geldi.

Eskişehir'de Bilgisayar Yüksek Mühendisi ve avukat olan Murat Osman Kandır, konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kandır'a göre, kullanıcılar Threads'i cihazlarına yüklerken dikkatsizce kabul ettiği kullanıcı sözleşmesinin içeriğini tam anlamadan panikliyorlar. Threads'in Instagram altyapısıyla entegre olması sebebiyle, iki uygulamanın da birbirine bağlı şekilde silinmesi gerektiği noktasındaki ibare, kullanıcılar tarafından gözden kaçırılıyor.

Kandır, Threads uygulamasının kullanım şartlarının detaylıca okunması gerektiğini vurguluyor. Threads ve Instagram'ın aynı şirkete ait sosyal platformlar olduğunu hatırlatan Kandır, hızla verilen izinlerin sonucunda bu sorunun ortaya çıktığını belirtiyor. Threads'in kullanım şartlarının ve uygulamanın ne tür izinler istediğinin mutlaka dikkatle okunması gerektiğini ifade ediyor.

Threads'in Instagram hesabına bağlı olarak da kurulabileceğini söyleyen Kandır, kullanıcıların iki uygulamanın bağlantısını daha iyi anlamaları gerektiğini söylüyor. Threads'i silmek isteyenlerin paniklememesi ve kullanım şartlarını dikkatlice incelemesi gerektiğinin altını çizen Kandır, ilerleyen zamanlarda Threads uygulamasının kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte bu sorunun daha fazla gündeme gelebileceğini öngördü.

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