Instagram yorum bölümüne yapay zeka desteği!

Dünyanın en çok kullanıcısına sahip dijital sosyal medya platformların birisi olan Instagram, gün geçtikçe yeni özelliklerini kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Yakında yapay zeka chatbot'larla donatılacak olan platform, artık yorum bölümüne de yapay zeka entegre edecek.





Yapay zeka desteği artık Instagram yorumlarına geliyor. Teknolojinin gelişmesiyle beraber son yıllarda yapay zeka da önemli ilerlemeler kaydetti. Kullandığımız yazılımlara, web sitelerine ve birçok sosyal medya platformuna yerleşik yapay zeka Instagram'a da geliyor. Platformun, son haftalarda konuyla ilgili çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi.

Yazılım geliştiricilerinden Alessandro Paluzzi, Twitter hesabından paylaştığı ekran görüntüsüyle Instagram'ın yorumlar bölümünde kullanıma sunulan yeni bir yapay zeka özelliğini duyurdu. Fotoğrafa baktığınızda yazı alanındaki profil resminin kaldırıldığını ve ilgili kısma yapay zekayı simgeleyen buton eklendiği görülüyor.

YAPAY ZEKA DESTEĞİ İLE YORUM GÖNDERME





Instagram kullanıcıları bu özellik ile birlikte durum güncellemeleri için 30 saniyelik şarkı klipleri ve kısa açıklamalar ekleyebiliyorlar.

Paluzzi'ye göre butona bastığınızda yapay zeka sizin için yorum da yazıyor. Dilerseniz yazdığı metni kabul ederek gönderebilirsiniz. Ancak yorumlarını neye dayandırdığı belli değil. Çünkü yazmadan önce paylaşma konusunu anlamanız gerekiyor. Söylediğimizin bu olup olmadığı veya gönderinin içeriğini kendisinin analiz edip anlayıp anlamadığı belli değil.





Şimdiye kadar, bu yapay zeka aracı hakkında bildiklerimiz bu kadar. Tam olarak nasıl çalıştığı, hangi dil modelinin kullanılacağı ve ne zaman kullanılacağı belirisiz. Önümüzdeki günlerde hep birlikte görmeyi umuyoruz.

Bu arada Instagram, yapay zeka kullanan bir chatbot geliştirmek için de çalışıyor. Chatbot, kullanıcı sorularını yanıtlayacak ve tavsiyelerde bulunacaktır. Bu konuda henüz detaylı bilgi yok.