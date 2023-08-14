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  3. Instagram zenginlere özel tarifeyi başlattı! Parayı veren Instagram'ı böyle görecek

Instagram zenginlere özel tarifeyi başlattı! Parayı veren Instagram'ı böyle görecek

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Instagram zenginlere özel tarifeyi başlattı! Parayı veren Instagram'ı böyle görecek
İnstagram'dan zengin kullanıcılara özel imkanlar sunuldu. Sevilen sosyal medya uygulaması olan İnstagram paralı aboneliği seçen kullanıcılar için büyük yeniliğin kapısını açtı. İşte o özellik...

İnstagram kullanıcı sayısı gün geçtikçe artış gösterirken iki akış seçeneği sunuldu. Takip Edilenler ve Favoriler olurken kullanıcılar Takip Edilenler seçeneğini seçerek yalnızca takip ettikleri hesaplardan gelen gönderileri görebilecek. Aynı şekilde favori seçeneğinde ise kullanıcıların favori listesindekilerin bilgileri yer alacak.

İnstagram sayfa akışında Meta Verified özelliklerini getirmek için hazırlık yaparken bu seçenek, kullanıcıların ana sayfalarında sadece doğrulanmış hesaplarında gelen gönderilerin bulunmasını sağlayacak. Bu seçenekle beraber takip ediyor olsalar dahi mavi tik olmayan hesapların gönderileri ile karşılaştırmalar yapılmayacak.

instagram

MAVİ TİKLİ HESAPLARIN ÖZELLİKLERİ

18 yaş ve üzeri vatandaşlar tarafından kullanılan Meta Verified ile hesap doğrulaması yapılacak iki faktörlü kimlik doğrulaması etkin hale getirilir. Bununla beraber profil başarılı bir şekilde doğrulanarak Meta Verified aboneliği ve doğrulama sürecinden tekrar kullanıcı adı profil adı doğum tarihi değiştirilebilir.

İnstagram profili üzerinde doğrulanmış bir rozet görünmesi sizin gerçek bir kişi olduğunuzu aynı şekilde güvenilir olduğunuzu gösteriyor. Mavi tikli hesaplar kimlik sahteciliği vakaları önlemek adına aktif hesapların denetimi gerçekleşir. 

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