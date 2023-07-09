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Instagram'ın yeni atılımı Threads'e bakın hangi özellik geliyor! İlk kez açıklandı

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Instagram'ın yeni atılımı Threads'e bakın hangi özellik geliyor! İlk kez açıklandı
Son zamanlarda Threads uygulaması hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı ve kullanıcılar uygulamanın nasıl göründüğü ve nasıl çalıştığı konusunda daha fazla bilgi edinmeye başladılar. Bunlardan biri, Threads'in karakter sınırıyla ilgili özelliği. Kullanıcılar, bir gönderi veya mesajlaşma için belirli bir karakter sınırıyla karşı karşıya olacaklar. Ayrıntılar haberimizde...

Donanimhaber.com tarafından aktarılan bilgilere göre, Threads uygulamasının karakter sınırı 500 olarak açıklanmış. Aynı zamanda kullanıcılar, bağlantı, fotoğraf ve video paylaşımı yapabilmek için 5 dakikaya kadar süreye sahipler.

Threads, Twitter'a benzer şekilde gönderileri ana akışta sunuyor. Bu sayede takip etmediğiniz kişilerin "thread'lerini" görme imkanınız oluyor. Beğenebilir, tekrar paylaşabilir ve yanıtlayabilirsiniz.

YENİ ÖZELLİKLER PEŞ PEŞE DUYURULDU

threads

Bir diğer özellik olarak, Threads'in fediverse adı verilen üçüncü taraf sunucularla iletişim kurabilen bir sosyal ağ parçası olacağı açıklandı. Şu anda bu özellik kullanılmıyor, ancak yakında aktif hale gelecek. Bu özellik sayesinde Threads kullanıcıları, ActivityPub protokolünü kullanan diğer uygulamalarda keşfedilebilecek ve Threads.net kullanıcı adıyla bulunabilecekler. Bu da kullanıcıların kendi uygulama içi bilgilerini kullanma ve kitlesini diğer platformlara taşıma fırsatı sağlayacak.

Threads, işlevselliği açısından aydınlık ve karanlık mod arasında geçiş yapabilme özelliğine sahip. Bu özellik, web ve iOS sürümlerinde mevcutken, Android sürümünde henüz kullanılamıyor. Ancak kısa bir süre içinde Android'e de geleceği belirtiliyor.

Threads'in akışı, bir algoritma tarafından hafifçe sıralanarak kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca, takip etmediğiniz hesaplardan gelen önerilerin de vurgulanmasıyla etkileşimi artırmayı hedeflediklerini belirtildi. Akışın ilerleyen zamanlarda "Takip Edilenler" ve "Önerilenler" gibi bölümlere ayrılabileceği ifade ediliyor. Hashtaglerin şu anda Threads uygulamasında aktif olmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Adam Mosseri, Instagram'in başındaki isim, ayrıca Threads'e fotoğraf ve video etiketleme, sesli notlar ve gönderi tepkileri gibi özelliklerin ekleneceğini belirtti. Ancak, bu ek özelliklerin kullanıcı arayüzünü karmaşıklaştırabileceği ve Meta'nın bunu önlemek istediği ifade edildi.

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