Instagram'ın yeni özelliği erkenden ifşa oldu

Instagram kullanıcılarını heyecanlandıran bir gelişme yaşanıyor olabilir. Sosyal medya devi Instagram'ın yeni bir akış filtresi üzerinde çalıştığına dair ipuçları ortaya çıktı. Özellikle Twitter'da popüler bir isim olan tersine mühendis Alessandro Paluzzi'nin yaptığı paylaşım, Instagram'ın "Meta Verified" adlı yeni bir akış filtresi üzerinde çalıştığına işaret ediyor.

Instagram kullanıcıları akışlarını düzenlemek ve filtrelemek için şu an için "Takip Ettiklerin" ve "Favoriler" seçeneklerini kullanabiliyor. Ancak Paluzzi'nin keşfi, uygulamanın kodlarında bu iki seçeneğin ötesinde yeni bir akış filtresi olabileceğine işaret ediyor.

Özellikle influencer'ların ve içerik üreticilerinin, takip ettikleri hesaplar arasında öne çıkanları daha rahat bir şekilde görmelerine olanak sağlayacak olan "Meta Verified" filtresi, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirebilir.

Henüz resmi bir duyuru olmasa da, Alessandro Paluzzi gibi alanında uzman kişilerin yaptığı bu tür keşifler genellikle uygulama geliştirmelerine dair önemli ipuçları sunuyor. Instagram kullanıcıları, gelecekte bu yeni akış filtresini deneyimleme fırsatını beklerken, sosyal medya platformunun bu tür yeniliklerle kullanıcılarının karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.

Sosyal medya devi Instagram'ın "Meta Verified" adlı yeni akış filtresi iddiasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre bu filtre, yalnızca "Meta Verified" abonelerinin gönderilerini ana sayfada göstermeyi amaçlıyor.

Ancak Instagram, bu iddiayı reddetti. TechCrunch'a yaptığı bir açıklamada, "Bu test ettiğimiz bir özellik değil" ifadesiyle söz konusu yeni filtre hakkındaki haberleri yalanladı. Instagram yetkilileri, bu özelliğin şu an için test edilen bir özellik olmadığını belirtti. Şirket, bu özelliğin gelecekteki planlarının ne olduğu hakkında da açıklama yapmadı.

Ancak tersine mühendis Alessandro Paluzzi, bu özelliğin Instagram'ın Android uygulamasının 4 Ağustos tarihli sürümünde (v296.0.0.16) ve sonraki gün yayınlanan iOS uygulamasının (v295.0) kodlarında bulunduğunu iddia etti.

Bu çelişkili açıklamalar, Instagram'ın gelecekteki güncellemeleri ve özellikleri hakkında kullanıcıları merak içinde bırakıyor. Sosyal medya devinin ne zaman ve nasıl bir açıklama yapacağı ise ilgiyle bekleniyor.

Instagram'ın yeni akış filtresi iddiası, sosyal medya dünyasını heyecanlandırmaya devam ediyor. "Meta Verified" adlı filtre, yalnızca bu ayrıcalığı taşıyan kullanıcıların gönderilerini ana sayfada görünür kılma amacı taşıyor. Ancak Instagram yetkilileri, bu iddiayı reddederek söz konusu özelliğin test edilmekte olan bir özellik olmadığını belirtti.

Alessandro Paluzzi'nin iddiasına göre ise bu filtre, son güncellemelerin kodlarında bulunuyor. Özellikle Android ve iOS uygulamalarındaki kodlar incelendiğinde "Meta Verified" filtresine dair izler olduğu öne sürülüyor. Ancak Instagram'ın resmi açıklaması henüz gelmedi.

Bu durum, sosyal medya kullanıcılarını gelecekteki güncellemeler ve özellikler konusunda merak içinde bırakıyor. Instagram'ın kullanıcılarını hangi sürprizlerin beklediği ve "Meta Verified" filtresinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusundaki belirsizlikler, teknoloji ve sosyal medya dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor.