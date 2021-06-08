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iOS 15 Beta nasıl yüklenir?

Merakla beklenen İOS 15'in tanıtımı yapıldı. Birçok yenilik yapılan sürümün Eylül ayında çıkması bekleniyor. O zamana kadar beklemek istemeyenler İOS 15 Beta sürümünü indirmeye çalışıyor. 'iOS 15 Beta nasıl yüklenir?' sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz.

08 Haziran 2021 Salı 15:43
iOS 15 Beta nasıl yüklenir?
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WWDC 2021 etkinliğinde iOS 15 görücüye çıktı. Windows ve Android‘de FaceTime döneminden ara yüz geliştirmeleri, fotoğraf geliştirmelerine çok sayıda yenilik iPhone kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Eylül ayında iPhone13 serisinin tanıtımını yapacak olan Apple, iOS15 sürümünü iPhone6s ve sonrasında piyasaya çıkarılan bütün iPhone modelleriyle buluşacak. Fakat, geliştirme sürecinde devam ettiği için şu anda yalnızca geliştiriciler bunlara erişebilir. Tabi, daha önceki betalarla benzer şekilde iOS15 Beta’yı yükleyerek yeni özellikleri test edebilir.

iOS 15 Beta özellikleri neler?

iOS15 ile artık Windows ve Android işletim sistemini kullanan kişilerle toplu Face Time görüşmeleri yapmak, hatta bunları zamanlamak mümkün olacaktır. Ayrıca ‘Bildirim Özeti’ özelliği beraber bildirimler otomatik olarak kategori edilerek benzer gönderiler filtrelenebilecek.

iOS 15 Beta nasıl yüklenir?

İlk beta sürümünde çok sayıda hatayla karşılaşmak yüksek ihtimaldir. Bu nedenle sürümü yüklemek tavsiye edilmiyor. Fakat yinede iOS15’i deneyim etmek isterseniz, buradan iOS 15 Beta profiline ulaşabilirsiniz.

Beta profilini cihaza yükledikten sonra Ayarlar > Yazılım Güncelleme adımlarını takip etmek yeterli olacaktır. iOS15 Developer Beta uyarısıyla karşılaşacak.

iOS 15 Beta destekleyen cihazlar

iPhone12

iPhone12 mini

iPhone12 Pro

iPhone12 ProMax

iPhone11

iPhone11 Pro


iPhone11 ProMax

iPhoneXS

iPhoneXS Max

iPhoneXR

iPhoneX

iPhone8

iPhone8 Plus

iPhone7

iPhone7 Plus

iPhone6s

iPhone6s Plus

iPhoneSE

iPhoneSE 2020

iPodTouch (7. Nesil)


Son Güncelleme: 08.06.2021 15:43
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