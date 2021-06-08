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iOS 15 güncellemesi ne zaman çıkacak? iOS 15 yenilikleri neler, güncelleme hangi telefonlara gelecek?

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple, iPhone ve iPad’lere gelecek olan yeni iOS 15 güncellemesini tanıttı. Peki güncelleme ne zaman çıkacak? Güncelleme hangi telefonlara gelecek, ne gibi yenilikler olacak? Yanıtları haberimizde…

08 Haziran 2021 Salı 16:37
iOS 15 güncellemesi ne zaman çıkacak? iOS 15 yenilikleri neler, güncelleme hangi telefonlara gelecek?
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Apple, iOS’un sonraki büyük güncellemesi olan iOS 15 güncellemesin resmi olarak tanıttı. WWDC 2021 etkinliğinde yapılan lansmanda güncellemenin hangi yeni özellikleri getirdiği anlatıldı. İnsanlar bunun üzerine, iOS 14 güncellmesinin üzerine ne gibi yenilikler geldiğini merak etmeye başladı.


Apple yetkilileri güncellemeyi 15 Eylül’de kullanıma sunmayı planlıyor. Şirket, genellikle yeni ürünlerini ve güncellemelerini Eylül ayında sunmayı gelenek haline getirmişti. iPhone 13 modelinin de Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

iOS 15 güncellemesinin geleceği telefonlar da etkinlikte açıklandı. Buna göre iPhone 6S ve üzerindeki iPhone cihazların sahipleri, yeni gelecek güncellemeyi indirebilecek.

Hangi Özellikler Geliyor?

Yeni güncelleme ile beraber FaceTime’a yeni yükseltmeler gelecek. Bunlardan birisi olan üç boyutlu ses teknojisi sayesinde görüşmeler sanki yüzyüze yapılıyormuş gibi olacak. Ayrıca metnin fotoğrafının çekilmesi de mümkün olacak. Portre modundaki ve grup aramalarındaki ızgara özelliği de FaceTime’a gelecek.


Son Güncelleme: 08.06.2021 16:37
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Anahtar Kelimeler:
AppleIPhoneIos 15 Güncellemesi
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