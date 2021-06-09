iOS 15 güncellemesini destekleyen cihazlar listesi

Apple WWDC 2021 de gerçekleştirdiği açılış konuşması ile duyurduğu İOS15 güncellemesi kullanıcılarda merak uyandırdı. Bu güncelleme ile FaceTime uygulaması için büyük çaplı gelişmeler, bir çok yeni tasarım, özel odak modu gibi yenilikleri içerisinde barındırdığı biliniyor. İOS15 güncellemesi her telefonda destekli mi? Hangi cihazlarda destekli olduğu listesi paylaşıldı.

İOS 15 öncelikle geliştiriciler tarafından denemeye alınacak. Kullanıcılara sunulacak olan güncelleme İphone 13 serisi modellerinin satışa çıkarılmasından önce yayınlanması bekleniyor. Sonbahar aylarında beklenen güncellemenin hangi cihazların desteklediği merak konusu. İphone 12 serisinden itibaren 2015 yılına kadar çıkan tüm telefon modellerinde İOS15 güncellemesi destekleniyor. 2015 de çıkan İphone 6s serisi kullanıcılarına 6 sene sonrasında da güncelleme gelmesi ile kullanıcıları oldukça sevindirdi.

iOS 15 destekleyen cihazlar

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1.nesil)

iPhone SE (2.nesil)

iPod touch (7.nesil)

Güncellemenin en iyi performansı en yeni telefon modellerinde gösterdiğini belirtmemiz gerekir. Eski modellerde çalışma doğruluğu azalırken yeni modeller bu konu da oldukça daha iyi faydalanabilecek.