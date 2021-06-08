iOS 15 iPhone yenilikleri ve özellikleri

Apple, beklendiği gibi WWDC 2021’in açılışında iOS15 ile gelen yeniliklerini ve özelliklerini tanıtımını yaptılar. Face Time ve bildirimler gibi işletim sisteminin önemli bileşenlerinde dikkate değer yenilikler geliyor.

Face Time, konuşmalarını daha doğal hissettirmek ve dikkat dağıtan arka plan gürültülerini azaltmak için mekansal ses ve ses yalıtımıyla bazı önemli güncellemeler bulunuyor. Portre modunda bulanık arka planları Face Time’da da kullanılan ve kullanıcıların aramaları esnasında müzik ve videoda paylaşabilecekler. Artık, bir FaceTime aramasını bir intenet tarayıcısında açan paylaşılabilir bir bağlantı ile Android ve Windows kullanıcılarını Face Time’a dâhil etmekde mümkün hale gelecek.

Bildirimler, metin bildirimlerinde kişi fotoğrafları ve daha büyük uygulama simgeleriyle yeni bir görünüm sağlanıyor. iOS15 ile beraber bildirimler için Focus ismi verilen yeni filtre modları geliyor. Böylelikle, çalışırken olduğu gibi farklı etkinliklerin esnasında hangi bildirimlerin görüneceğini özelleştirmeye fırsat verecek. Bu ayarlar aynı iCloud hesabındaki farklı cihazlar arasında senkronize edilebiliyor. Aynı zamanda belirli bildirimleri toplu olarak toplama ve günün belirli saatlerinde özet olarak alma seçeneğide bulunuyor.

Bunun yanında iOS15, Mesajlar’da otomatik durum güncellemesi yolu ile ‘Rahatsız Etmeyin’ modunu etkinleştirildiğinde bunu başkalarının görmesini olanak tanır. Acil mesajlar için ‘Rahatsız Etmeyin’ modu geçersiz kılınabiliyor.

iOS 15 yeni özellikleri neler?

iOS 15 ile gelecek diğer güncellemeler arasında, Spotlight’ta fotograf arama özelligi, AirPods ses güncellemeleri ve Bul’u kullanarak AirPods’ları bulmak için daha iyi destek, LiveText adlı yeni bir özellik sayesinde fotograflarda metin arama ve metin çevirisi de özelliği bulunuyor.

Apple Wallet uygulaması, otel odası anahtarları ve kimlik gibi daha geniş bir öğe havuzunu destekliyor. Anılar ise, video kliplerin hissini değiştirmek için Apple Music’ten farklı müzik parçaları ve geçiş seçenekleri ile daha fazla özelleştirme seçeneğini beraberinde getiriyor. Hava durumu uygulamasıysa yeni eklenen tam ekran haritalar ve daha geniş bir animasyonla arka planla daha fazla bilgi görüntülüyor.