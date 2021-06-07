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iPhone 13 ne zaman çıkıyor? iPhone 13 tanıtım tarihi belli oldu mu?

İPhone 13'ün 2021 yılının sonlarına doğru tanıtılması ve piyasaya sürülmesi beklenmektedir. İPhone 13'ün özellikleri merak edilmektedir. İPhone 13'ün tanıtım tarihi ne zaman? İPhone 13'ün detayları sızdırıldı. İPhone 13 ne zaman çıkacak? Bu haberimizde İPhone 13 hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte İPhone 13 detayları...

07 Haziran 2021 Pazartesi 14:56
iPhone 13 ne zaman çıkıyor? iPhone 13 tanıtım tarihi belli oldu mu?
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Iphone 13

IPhone 13 Pro modelinin lekeleri ve parmak izlerini azaltmak için yeni bir paslanmaz çelik kaplama kullandığı söyleniyor. Mat siyah renk seçeneğinin bulunacağı tahmin edilmektedir. Renk şemasına ek olarak, İPhone 13'ün sensör kaydırmalı kamerasının sabitlenmesi hakkında ayrıntılı bilgiler var. iPhone 13 serisinin iPhone 12 Pro Max'te bulunan sensör kaydırmalı kamera sabitleme teknolojisine sahip olduğu söyleniyor.  Ayrıca iPhone 13'ün yanı sıra Apple Watch Series 7, iOS 15, AirPods 3 ve AirPods Pro 2'den de bahsedildi. News18.com'a göre, iPhone 13 serisinin bu yıl Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.Daha önceki haberler, Apple iPhone 13 serisinin  120Hz ekran ve daha büyük kamera çıkıntısı  gibi özellikler içerdiğini söyledi.  


9to5Mac tarafından Wedbush analisti Daniel Ives'e atıfta bulunulan bir rapora göre, iPhone 13 Eylül ayının üçüncü haftasında piyasaya sürülecek. Iphone 13’ün çıkış tarihi Covid -19 vakalarından dolayı Ekim ayına sarkabilir. Modelde 120 Hz yenileme hızı için LTPO teknolojisi kullanılacak. İşlemci gücünü ise Qualcomm Snapdragon x60’dan alacak.


Son Güncelleme: 07.06.2021 14:56
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