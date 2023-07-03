iPhone 13 Pro modellerinde fiyatlar düştü! Burası en ucuza satacak: İşte indirimli fiyatı

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan CarrefourSA, teknoloji alanında da müşterilerine avantajlı fırsatlar sunarak dikkat çekiyor. Son haberlere göre, CarrefourSA mağazaları, popüler iPhone 13 Pro modelinin farklı depolama kapasitelerine sahip versiyonlarını özel indirimlerle müşterilerine sunuyor. Bu özel fırsat sayesinde, tasarruflu fiyatlarla bu premium akıllı telefonu satın almak mümkün olacak.

Apple'ın son modelleri olan iPhone 14 Pro Max'in büyük ilgi görmesi ve gelecekte çıkması beklenen iPhone 15 hakkında sızan bilgiler, iPhone 13'e olan talebi artırdı. CarrefourSA, müşterilerin beğenisini kazanmayı hedefleyerek Apple'ın son teknoloji ürünü iPhone 13 Pro'yu indirimli fiyatlarla sunuyor.

Bu şekilde, CarrefourSA müşterileri, premium bir akıllı telefon olan iPhone 13 Pro'yu daha uygun fiyatlarla satın almanın keyfini yaşayabilecek. Market zincirinin teknoloji alanında sağladığı avantajlı fırsatlar, müşterilerin dikkatini çekmeye devam ediyor ve CarrefourSA'yı tercih etmelerini sağlıyor.

CARREFOURSA IPHONE 13 FİYATLARI

CarrefourSA mağazalarında iPhone 13 Pro modellerine özel indirimli fiyatlar sunuluyor. Fiyatlar şu şekildedir:



İPHONE 13 PRO 128 GB FİYAT LİSTESİ:

Apple iPhone 13 Pro 128 GB Altın: Normal Fiyat: 48.999 Türk lirası. CarrefourSA Kart'a Özel %6 İndirimli Fiyat: 45.900 Türk lirası.

Apple iPhone 13 Pro 128 GB Sierra Mavisi: Normal Fiyat: 48.999 Türk lirası. CarrefourSA Kart'a Özel %6 İndirimli Fiyat: 45.900 Türk lirası.

Apple iPhone 13 Pro 128 GB Gümüş: Normal Fiyat: 48.999 Türk lirası. CarrefourSA Kart'a Özel %6 İndirimli Fiyat: 45.900 Türk lirası.

Apple iPhone 13 Pro 128 GB Grafit: Normal Fiyat: 48.999 Türk lirası. CarrefourSA Kart'a Özel %6 İndirimli Fiyat: 45.900 Türk lirası.

İPHONE 13 PRO 256 GB FİYAT LİSTESİ:

Apple iPhone 13 Pro 256 GB Grafit: Normal Fiyat: 49.999 Türk lirası. CarrefourSA Kart'a Özel %6 İndirimli Fiyat: 46.900 Türk lirası.

Apple iPhone 13 Pro 256 GB Altın: Normal Fiyat: 49.999 Türk lirası. CarrefourSA Kart'a Özel %6 İndirimli Fiyat: 46.900 Türk lirası.

Apple iPhone 13 Pro 256 GB Gümüş: Normal Fiyat: 49.999 Türk lirası. CarrefourSA Kart'a Özel %6 İndirimli Fiyat: 46.900 Türk lirası.

İPHONE 13 PRO 512 GB FİYAT LİSTESİ:

Apple iPhone 13 Pro 512 GB Sierra Mavisi: Normal Fiyat: 53.999 Türk lirası. CarrefourSA Kart'a Özel %8 İndirimli Fiyat: 49.900 Türk lirası.

Apple iPhone 13 Pro 512 GB Grafit: Normal Fiyat: 53.999 Türk lirası. CarrefourSA Kart'a Özel %8 İndirimli Fiyat: 49.900 Türk lirası.

CarrefourSA mağazalarında bu özel indirimler sayesinde müşteriler, iPhone 13 Pro'nun çeşitli modellerini daha uygun fiyatlarla satın alabilirler. Kaliteli bir akıllı telefona sahip olmak için bu fırsatı kaçırmamak ve CarrefourSA mağazalarını ziyaret etmek önerilir.