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  3. iPhone 15 almak isteyen evi arabayı satışa koyacak! Fiyatını duyanın nevri dönüyor

iPhone 15 almak isteyen evi arabayı satışa koyacak! Fiyatını duyanın nevri dönüyor

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iPhone 15 almak isteyen evi arabayı satışa koyacak! Fiyatını duyanın nevri dönüyor
Apple'ın yeni iPhone 15 serisi teknoloji tutkunlarını heyecanlandırıyor! Gelişmiş özellikler ve etkileyici tasarımıyla göz dolduran iPhone 15'in güncel fiyat listesi ve beklenen özellikleri açıklandı. Detaylar haberimizde...

Apple'ın merakla beklenen yeni telefonu iPhone 15, teknoloji dünyasına heyecan katıyor. Gelişmiş özellikleri, güçlü performansı ve etkileyici tasarımıyla kullanıcıların ilgisini çekiyor. Ancak yapılan araştırmalar, iPhone 15'in fiyatlarının geçen yıla göre daha yüksek olacağını ortaya koydu. Özellikle Pro ve Pro Max modellerinin fiyatlarının, önceki nesil modellere göre önemli ölçüde artabileceği tahmin ediliyor.

100- 200 DOLAR DAHA PAHALI OLACAK

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Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, iPhone 15 Pro'nun fiyatı iPhone 14 Pro'ya göre 100 dolar daha fazla olabilirken, Pro Max modeli ise 100 ila 200 dolar arasında daha pahalı olabilir. Standart iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin fiyatlarının ise önceki nesil modellerle aynı veya benzer olması bekleniyor.

TAHMİNİ FİYAT LİSTESİ VE ÖZELLİKLERİ

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iPhone 15 Pro Max'in en dikkat çeken özelliklerinden biri, periskop teknolojisiyle donatılmış gelişmiş telefoto lensi. Bu lens, iPhone 14 Pro modeline göre daha fazla zoom kapasitesi sunarak kullanıcılara 5-6x zoom imkanı sağlayabilir. Ancak bu özellik, Pro Max modelinin fiyatını artırabileceği düşünülüyor.

Eylül ayında tanıtılması planlanan iPhone 15 serisinin ekranla ilgili geçici üretim sorunları yaşanıyor olsa da, USB-C portu, titanyum çerçeve, özelleştirilebilir Action düğmesi, hızlandırılmış A17 Bionic çip, daha ince çerçeveler, Wi-Fi 6E desteği ve artırılmış RAM gibi özelliklerle kullanıcıları etkilemeye hazırlanıyor.

Her ne kadar yeni özellikler ve gelişmiş performans beklentileri olsa da, iPhone 15'in fiyatları ve özellikleriyle ilgili kesin bilgilerin tanıtım tarihine yaklaştıkça netleşeceği belirtidi. Kullanıcıların heyecanla beklediği iPhone 15'in, teknoloji dünyasına nasıl bir soluk getireceği merakla bekleniyor.

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