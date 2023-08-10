iPhone 15 çıkmadan fiyatı dudak uçuklattı! Almayı düşünenler vazgeçecek

Appletüm ilgileri üzerine çekerken İphone 15 için sabırsız bekleyişler başladı. Önceden sızdırılan özellikler sonrasında bu defa fiyatı dudak uçuklatacak. İphone 15 serisi, bir ilki yaşatırken fiyatlar herkesi şaşırttı.