iPhone 15 çıkmadan fiyatı dudak uçuklattı! Almayı düşünenler vazgeçecek
Gelen bilgiler doğrultusunda İphone 15 fiyatlarının tahminleri yapıldı. İphone 15'in fiyatı 899 dolar olurken plus 999 dolar olması bekleniyor. Üst seviye modeller için ise İphone 15 Pro 1.199 dolar, İphone 15 pro max ultra 1.299 dolar olması tahminler arasında yerini aldı.
Yeni çıkarılacak olan İphone 15 serisinde Type-c port yuvası, periskop lens teknolojisi ve Apple imzalı yonga seti özellikleri cihazda yer alırken kullanıcının beğenisine sunulacak.
İPHONE 15 SERİSİNİN FİYATLARI
1. iPhone 15 Joy 1.3 TCe 140 bg: Fiyatı 899 dolar (Tahmini satış fiyatı Türkiye'de 45 bin TL civarında)
2. iPhone 15 Plus Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: Fiyatı 999 dolar (Tahmini satış fiyatı Türkiye'de 49 bin 800 TL
civarında)
3. iPhone 15 Pro Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: Fiyatı 1.199 dolar (Tahmini satış fiyatı Türkiye'de 59 bin 180 TL
civarında)
4. iPhone 15 Pro Max / Ultra 1.3 TCe EDC 140 bg: Fiyatı 1.299 dolar (Tahmini satış fiyatı Türkiye'de 64 bin TL
civarında)