iPhone 15 çıkmadan Türkiye fiyatı ifşa oldu! Evi arabayı sattıracak

Son güncel bilgilere göre, Apple'ın heyecanla beklenen iPhone 15 serisi için tahmini fiyatları nihayet gün yüzüne çıktı. Teknoloji tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği bu yeni seri, hem göz alıcı tasarımıyla hem de gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor.

İddialara göre, iPhone 15'in başlangıç fiyatı yaklaşık 899 dolar olacak. Bu fiyat etiketi, kullanıcıları muhteşem bir iPhone deneyimiyle buluşturacak olan bu cihaza sahip olmanın kapılarını aralayacak. Ancak daha büyük ekran ve ek özelliklere sahip olmak isteyenler için iPhone 15 Plus modeli de seçenekler arasında bulunuyor. Bu modelin tahmini fiyatı ise yaklaşık 999 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Eğer daha üst düzey özelliklere ve performansa sahip bir telefon arayışındaysanız, iPhone 15 Pro sizin için biçilmiş kaftan olabilir. Tahmini fiyatı 1.199 dolar olan bu model, en yeni teknolojilerle donatılmış olacak ve sizi şaşırtıcı bir deneyimin içine çekecek. Ancak gerçek anlamda sınırları zorlamak ve en yüksek performansı elde etmek isteyenler için iPhone 15 Pro Max veya Ultra modelleri göz kamaştırıcı bir seçenek sunuyor. Bu modellerin tahmini fiyatı ise 1.299 dolar seviyesinde yer alıyor.

IPHONE 15 FİYATLARI NE OLACAK?





Bu fiyatlar, Türkiye'de satışa sunulacak iPhone 15 serisi için geçerli olacak. Ancak yerel vergi ve düzenlemelerin bu fiyatları etkilemesi muhtemel. Tahminlere göre Türkiye'de iPhone 15'in başlangıç fiyatı yaklaşık 45 bin TL civarında olacak. iPhone 15 Plus için bu fiyat yaklaşık 49 bin 800 TL, iPhone 15 Pro için 59 bin 180 TL ve iPhone 15 Pro Max / Ultra için ise yaklaşık 64 bin TL civarında olması bekleniyor. Elbette dolar kuru ve vergi oranlarındaki değişikliklerle bu tahminler de değişebilir.

iPhone 15 serisi, USB Type-C bağlantı noktası, periskop lens teknolojisi ve Apple'ın özel yonga seti gibi yenilikçi özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Tüm modellerde bulunan Dynamic Island özelliği, kullanıcı deneyimini daha da özelleştirecek.

Apple'ın iPhone 15 serisi ile yine sıradışı bir deneyim sunmaya hazırlandığı açıkça görülüyor ve bu yeni seri, akıllı telefon pazarında yeni bir rekabet dalgası yaratacak gibi görünüyor. Eylül ayında yapılması beklenen lansmanda tüm detaylar netleşecek ve kullanıcılar, iPhone 15 serisini sabırsızlıkla beklemeye devam edecekler.

İşte iPhone 15 serisi için tahmini fiyat listesi:

iPhone 15 Joy 1.3 TCe 140 bg: Yaklaşık 899 dolar (Türkiye'de tahmini satış fiyatı: 45 bin TL civarı)

iPhone 15 Plus Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: Yaklaşık 999 dolar (Türkiye'de tahmini satış fiyatı: 49 bin 800 TL civarı)

iPhone 15 Pro Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: Yaklaşık 1.199 dolar (Türkiye'de tahmini satış fiyatı: 59 bin 180 TL civarı)

iPhone 15 Pro Max / Ultra 1.3 TCe EDC 140 bg: Yaklaşık 1.299 dolar (Türkiye'de tahmini satış fiyatı: 64 bin TL civarı)

Apple'ın yeni iPhone serisi, her bir modelin farklı segmentlere hitap etmesi sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesini memnun etmeyi hedefliyor gibi görünüyor. Bu fiyatlar, gelişmiş teknoloji ve yenilikçi özelliklerle donatılmış bu akıllı telefonlara sahip olmanın maliyetini yansıtıyor. Her model kendi özellikleri ve avantajlarıyla öne çıktığı için, kullanıcılar ihtiyaçlarına ve tercihlerine en uygun olanı seçebilirler.