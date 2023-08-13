iPhone 15 için düğmeye basıldı! Türkiye'deki satış fiyatını gören şaştı kaldı

Son güncel bilgilere göre, iPhone 15 serisinin fiyat aralıklarıyla ilgili tahminlerde bulunulmaktadır. İddialara göre, iPhone 15 modelinin başlangıç fiyatı 899 dolar olacakken, daha gelişmiş özelliklere sahip iPhone 15 Plus modeli için 999 dolar ödenmesi gerekecek. Üst düzey performans sunması beklenen iPhone 15 Pro'nun tahmini başlangıç fiyatı 1.199 dolar iken, en üst seviye model olan iPhone 15 Pro Max veya Ultra'nın ise 1.299 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.

Ancak, Türkiye'deki satış fiyatları yerel vergilendirmeler ve düzenlemelerin etkisiyle belirlenecektir. Yapılan tahmini hesaplamalara göre, Türkiye pazarında iPhone 15 modelinin yaklaşık olarak 45 bin Türk Lirası, iPhone 15 Plus modelinin 49 bin 800 Türk Lirası, iPhone 15 Pro modelinin 59 bin 180 Türk Lirası ve iPhone 15 Pro Max / Ultra modelinin ise yaklaşık olarak 64 bin Türk Lirası gibi bir fiyatla satışa sunulması beklenmektedir. Ancak, döviz kuru ve vergi oranlarındaki olası değişikliklerin bu fiyatları etkileyebileceği unutulmamalıdır.

Türkiye'deki tüketiciler, iPhone 15 serisinin en son teknoloji ve özelliklerle donatılmış modellerini satın almak için sabırsızlıkla beklemektedir. Ancak, uluslararası piyasada yaşanan gelişmelerin ve yerel faktörlerin fiyatları nasıl etkileyeceği, önümüzdeki dönemde netlik kazanacaktır.

IPHONE 15 NE KADARA SATILACAK



iPhone 15 serisi, dikkat çekici özellikleriyle kullanıcıların beğenisine sunulmaya hazırlanıyor. Bu yeni seri, USB Type-C portu, periskop lens teknolojisi ve Apple'ın kendi geliştirdiği yonga seti gibi yenilikleri bünyesinde barındırıyor. Özellikle tüm modellerde yer alacak olan Dynamic Island özelliği, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirerek farklı bir boyut kazandırıyor.



Apple, iPhone 15 serisi ile yine sıradışı bir deneyim sunmayı hedefliyor ve bu serinin akıllı telefon pazarında yeni bir rekabet dalgası yaratacağına inanılıyor. Eylül ayında düzenlenecek olan tanıtım etkinliği, bu yeni serinin tüm ayrıntılarını net bir şekilde ortaya koyacak. Bu da demek oluyor ki, kullanıcılar iPhone 15 serisini merakla beklemeye devam edecekler.

İşte, tahmini fiyat listesi de belli oldu:

iPhone 15 Joy 1.3 TCe 140 bg modelinin başlangıç fiyatı 899 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu da Türkiye'de tahmini olarak 45 bin Lira civarında bir satış fiyatına denk geliyor.

iPhone 15 Plus Joy 1.3 TCe EDC 140 bg modeli ise 999 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Türkiye'de yaklaşık olarak 49 bin 800 Lira seviyelerinde bir satış fiyatı bekleniyor.

iPhone 15 Pro Icon 1.3 TCe EDC 140 bg modelinin tahmini fiyatı ise 1.199 dolar olarak öngörülüyor. Bu da Türkiye'de yaklaşık 59 bin 180 Lira gibi bir fiyatla kullanıcıların karşısına çıkabilir.

En üst seviye model iPhone 15 Pro Max / Ultra 1.3 TCe EDC 140 bg ise 1.299 dolarlık fiyatıyla öne çıkıyor. Türkiye'de yaklaşık olarak 64 bin Lira civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

Kısacası, iPhone 15 serisi hem teknolojik yenilikleri hem de iddialı fiyat aralıklarıyla gündemdeki yerini koruyor. Eylül ayındaki tanıtım etkinliği, bu yeni serinin tüm merak edilen yönlerini aydınlatacak ve kullanıcılar, bu heyecanla beklenen seriyi yakından tanıma fırsatı bulacaklar.