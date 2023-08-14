IPhone 15 model ezberleri bozacak! Bu özellikle birlikte geliyor

Apple kullanıcıları yeni modeli heyecanla beklerken gelecek özellikler de heyecanla bekleniyor. Peki iPhone 15 modelde hangi özellikler yeni geliyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

IPHONE 15 YENİ ÖZELLİĞİ AÇIKLANDI

Son iddialara göre iPhone modellerde USB-C özelliğinin yenilenmesi bekleniyor. Yenilenmesi beklenen modeller ise iPhone 14 ve iPhone 14 Plus olarak konuşuluyor. Apple tarafından tanıtımı yapılan Pro modellerde eski Pro modellerin üretimleri durduruluyor ve satıştan kalkıyor.





IPhone 15 model çıktığı zaman iPhone 14 Pro modellerin satışlarının durması bekleniyor. Düz iPhone 14 ve iPhone 14 Plus telefonların satışının da devam etmesi bekleniyor. Ancak artık AB uyumu sağlamak için yeni standartların USB-C olacağı için iPhone 14 ve iPhone 14 Plus telefonlarda da USB-C özelliğinin yenilenmesi bekleniyor. 2012 senesinden itibaren Apple telefonlarda Lightning özelliği kullanılıyor. Ancak iPhone 15 modelin çıkmasıyla birlikte yeni modellerde USB-C standartlarına geçilmesi bekleniyor.