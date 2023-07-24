iPhone 15 modellerinden ilk görüntü sızdı: Tüm seri yan yana

Heyecanla beklenen iPhone 15 serisi, önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile Eylül ayında piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Yeni sızıntılar, iPhone 15 ailesinin dört farklı modelini ortaya çıkardı: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max. Ancak, Apple'ın iPhone 15 Pro serisi için planladığı katı hal tuşları teknik sorunlar nedeniyle rafa kalkacak.



IPHONE 15 SERİSİ





Görüntüler, iPhone 15 ve 15 Pro modellerinin 6,1 inç ekranla geleceğini gösteriyor, ancak iPhone 15 Plus ve Pro Max modellerinde daha büyük 6,7 inç ekran kullanılacak. Tüm modellerde aynı Dinamik Ada kesitine sahip olacağı da belirtiliyor. Apple'ın ProMotion ve Always-On gibi özel teknolojileri Pro serisine saklamaya devam edeceği de bildiriliyor.

iPhone 15 serisinin teknik özelliklerine dair yapılan sızıntılarda, güçlü bir işlemci ve gelişmiş pil performansıyla donatılacağı belirtiliyor. Ayrıca, tüm modellerin 5G uyumluluğuna sahip olacağı ve depolama seçeneklerinin artırılacağı da dile getiriliyor. Kameralar konusunda da önemli geliştirmeler bekleniyor; iPhone 15 ailesinin tüm modellerinde daha büyük piksel boyutları ve iyileştirilmiş görüntü işlemcileriyle birlikte, düşük ışık koşullarında üstün performans sunacağı tahmin ediliyor.

Özellikle iPhone 15 Pro Max'in daha yuvarlak kenarlara sahip olacağı ve titanyum gövdesi nedeniyle iPhone 14 Pro Max kadar parlak olmayacağı görülüyor. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, bu görüntülerin sızdırılan maketler olduğudur, gerçek tasarımın resmi açıklamalara göre farklı olabileceğidir.

