iPhone 15 Pro'dan ilk görüntüler sızdı! Kılıf tasarımı her şeyi ele verdi

Apple her modelinde büyük ilgi toplarken 14 serisinde ki başarı ise kısa süre içerisinde rekor kırdı. İphone 14 modelleri, dünyanın en çok satanlarında yer alırken şimdilerde ise hazırlıklar İphone 15 için yapılmaya başlandı. Merakla beklenen yeni serinin özellikleri araştırma konusu olurken İphone 15 kılıf tasarımını gösteren fotoğraf yayınlandı. İşte o görüntüler...





İPHONE 15 YENİ KILIF

İphone 15 tanıtımına az zaman kala kılıf paylaşımı yapıldı. Kamera tasarımından kasaya kadar pek çok inceliklerin yer aldığı görsel değişikliği kullanıcılara gösterdi. Ortaya çıkan görüntüler üzerine İphone 15 Pro Max sessize alma tuşunda ki farklılık dikkatleri çekti. Apple'ın bu noktada ne tür değişiklik yapacağı ise merak konusu oldu.

Bununla beraber İphone 15 fiyatı ise heyecanla beklenirken TL karşısında değer kazanması nedeniyle Türkiye'de Apple'nin zam beklentisinin yüksek olduğu söyleniyor.