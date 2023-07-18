  1. Anasayfa

  2. Teknoloji

  3. iPhone 15 serisi daha çıkmadan olay oldu! Apple bunu ilk kez yapacak: O bilgi sızdırıldı

iPhone 15 serisi daha çıkmadan olay oldu! Apple bunu ilk kez yapacak: O bilgi sızdırıldı

Yayınlanma:
iPhone 15 serisi daha çıkmadan olay oldu! Apple bunu ilk kez yapacak: O bilgi sızdırıldı
Apple mühendisleri, iPhone 15'i ince ve şık bir tasarıma sahip olacak şekilde özenle tasarladılar. Bu yeni telefon, kullanıcılar için hem ergonomik bir kullanım deneyimi sunacak hem de göz alıcı tasarımıyla dikkat çekecek. Şıklığıyla fark yaratan iPhone 15, teknoloji tutkunlarının beklentilerini karşılamaya hazırlanıyor. İşte iPhone 15 özellikleri...

Apple'ın merakla beklenen iPhone 15, ekran teknolojisinde devrim niteliğinde bir adım atıyor. Özel olarak geliştirilen OLED ekranı, muhteşem bir görüntü kalitesi sunacak ve daha canlı renklere ulaşma imkanı verecek. Ekran boyutundaki iyileştirme ise kullanıcılara daha geniş bir çalışma alanı sunacak.

iPHONE 15 ÖZELLİKLERİ

1

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisi, birçok yenilik ve geliştirmeyle birlikte yüksek bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu seride en üst düzey teknolojilere sahip telefonlar yer alacak ve 84 milyon adet üretilecek olması, kullanıcılara etkileyici bir cihazın sözünü veriyor.

Son haberlere göre, iPhone 15 serisi USB-C bağlantı noktasıyla donatılacak. Bu değişiklik, hızlı şarj imkanı ve veri aktarımı konusunda kullanıcılara avantaj sağlayacak. Ayrıca, L Pro modellerinde kullanılacak olan periskop lens teknolojisi, daha yüksek optik zoom seviyeleri sunarak daha yakın çekim imkanı sağlayacak. Pro modelin kamerasının biraz daha büyük bir çıkıntıya sahip olacağı da belirtiliyor.

iPhone 15 serisinde batarya kapasitelerinin artırılması bekleniyor. Özellikle iPhone 15'in batarya kapasitesinin yüzde 18 daha fazla olması, daha uzun pil ömrü sunacağını gösteriyor. iPhone 15 Plus ve Pro modellerinde de batarya kapasitelerinin artırılacağı söylentiler arasında yer alıyor. Bu geliştirmeler, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmayı hedefleyen iPhone 15 serisine katkı sağlayacak.

iPhone 15 serisi, teknoloji severlerin heyecanla beklediği bir telefon serisi olarak öne çıkıyor. İnanılmaz ekran kalitesi, gelişmiş bağlantı özellikleri, yüksek performanslı kamera ve uzun pil ömrü gibi özelliklerle donatılan bu seri, kullanıcılara üstün bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Teknoloji
Enişte arabası Doblo tamamen yenilendi! Hem donanımı hem fiyatı baş döndürdü: Eski halinden eser yok!
Enişte arabası Doblo tamamen yenilendi! Hem donanımı hem fiyatı baş döndürdü: Eski halinden eser yok!
Twitter kullanıcılarına 'Daisy' şoku: Kurtulmak için yollar arıyorlar
Twitter kullanıcılarına 'Daisy' şoku: Kurtulmak için yollar arıyorlar
İnsansı robot Sophia Antalya'ya geldi: Anne olmak istiyor
İnsansı robot Sophia Antalya'ya geldi: Anne olmak istiyor
WhatsApp yeni özelliğini resmen duyurdu! Bir dönem tarihe karışıyor: Artık yapılamayacak
WhatsApp yeni özelliğini resmen duyurdu! Bir dönem tarihe karışıyor: Artık yapılamayacak
Range Rover'ı tahtından eden yeni araç! Uygun fiyatlı ve lüks görünümlü!
Range Rover'ı tahtından eden yeni araç! Uygun fiyatlı ve lüks görünümlü!
WhatsApp'ta her şey değişiyor! Anonimler aramıza sızacak: Şaşırtan özellik geliyor
WhatsApp'ta her şey değişiyor! Anonimler aramıza sızacak: Şaşırtan özellik geliyor
Yapay zeka işsiz bıraktı: Ünlü CEO çalışanlarını çıkarıp yapay zeka kullanıyor
Yapay zeka işsiz bıraktı: Ünlü CEO çalışanlarını çıkarıp yapay zeka kullanıyor