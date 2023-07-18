iPhone 15 serisi daha çıkmadan olay oldu! Apple bunu ilk kez yapacak: O bilgi sızdırıldı

Apple'ın merakla beklenen iPhone 15, ekran teknolojisinde devrim niteliğinde bir adım atıyor. Özel olarak geliştirilen OLED ekranı, muhteşem bir görüntü kalitesi sunacak ve daha canlı renklere ulaşma imkanı verecek. Ekran boyutundaki iyileştirme ise kullanıcılara daha geniş bir çalışma alanı sunacak.



iPHONE 15 ÖZELLİKLERİ





Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisi, birçok yenilik ve geliştirmeyle birlikte yüksek bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu seride en üst düzey teknolojilere sahip telefonlar yer alacak ve 84 milyon adet üretilecek olması, kullanıcılara etkileyici bir cihazın sözünü veriyor.

Son haberlere göre, iPhone 15 serisi USB-C bağlantı noktasıyla donatılacak. Bu değişiklik, hızlı şarj imkanı ve veri aktarımı konusunda kullanıcılara avantaj sağlayacak. Ayrıca, L Pro modellerinde kullanılacak olan periskop lens teknolojisi, daha yüksek optik zoom seviyeleri sunarak daha yakın çekim imkanı sağlayacak. Pro modelin kamerasının biraz daha büyük bir çıkıntıya sahip olacağı da belirtiliyor.

iPhone 15 serisinde batarya kapasitelerinin artırılması bekleniyor. Özellikle iPhone 15'in batarya kapasitesinin yüzde 18 daha fazla olması, daha uzun pil ömrü sunacağını gösteriyor. iPhone 15 Plus ve Pro modellerinde de batarya kapasitelerinin artırılacağı söylentiler arasında yer alıyor. Bu geliştirmeler, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmayı hedefleyen iPhone 15 serisine katkı sağlayacak.

iPhone 15 serisi, teknoloji severlerin heyecanla beklediği bir telefon serisi olarak öne çıkıyor. İnanılmaz ekran kalitesi, gelişmiş bağlantı özellikleri, yüksek performanslı kamera ve uzun pil ömrü gibi özelliklerle donatılan bu seri, kullanıcılara üstün bir deneyim sunmayı amaçlıyor.