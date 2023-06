iPhone 15 serisi gümbür gümbür geliyor! Satış fiyatı dudak uçuklatacak

Eylül ayında çıkması beklenen iPhone 15 model telefonun özellikleri ve satış fiyatı merakla araştırılıyor. Peki telefonda hangi özellikler olacak? Fiyatı ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İPHONE 15 SATIŞ FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

Apple markası her sene iPhone telefonların bir üst modelini piyasaya sunuyor. İPhone 15 model telefonda dinamik ada özelliği olması bekleniyor. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Ultra modellerde Vision Pro entegrasyonu da olacak. Yeni telefon modelinin kamerasında da yeni özellikler olacak ve şarj ve veri aktarımı için Type-C bağlantı noktası etkin oalcak. Bu özellikler ise telefonun fiyatını artıracak. Bazı hafıza özelliklerinde de fiyat değişikliği bekleniyor. Konu ile ilgili uzman isimlerin tahminlerine göre bir düşük modeline göre büyük bir fiyat artışı yaşanmayacağı bekleniyor. İddialara ve tahkminlere göre ABD merkezli iPhone 14 telefon fiyatları ve iPhone 15 telefonun olabileceği fiyatlar şu şekilde paylaşılıyor;

-iPhone 14 128 GB telefon 799 dolar, iPhone 14 256 GB telefon 899 dolar, iPhone 14 512 GB telefon 1099 dolar; iPhone 15 128 GB telefon 799 dolar, iPhone 15 256 GB telefon 899 dolar, iPhone 15 512 GB dolar 1099 dolar olarak satılacak.





-iPhone 14 Pro 128 GB 999 dolar, iPhone 14 Pro 256 GB 1099 dolar, iPhone 14 Pro 512 GB 1299 dolar, iPhone 14 Pro 1 TB 1499 dolar; iPhone 15 Pro 128 GB 1099 dolar, iPhone 15 Pro 256 GB 1199 dolar, iPhone 15 Pro 512 GB 1399 dolar, iPhone 15 Pro 1 TB 1599 dolar

-iPhone 14 Pro Max 128 GB 1099 dolar, iPhone 14 Pro Max 256 GB 1199 dolar, iPhone 15 Pro 512 GB 1399 dolar, iPhone 15 Pro 1 TB 1599 dolar

-iPhone 14 Pro Max 128 GB 1099 dolar, iPhone 14 Pro Max 256 GB 1199 dolar, iPhone 14 Pro Max 512 GB 1399 dolar, iPhone 14 Pro Max 1 TB 1599 dolar; iPhone 15 Ultra 128 GB 1199 dolar, iPhone 15 Ultra 256 GB 1299 dolar, iPhone 15 Ultra 512 GB 1499 dolar, iPhone 15 Ultra 1 TB 1699 dolar.

-Türkiye fiyatlarına göre iPhone 15 128 GB 37 bin 765 TL, iPhone 15 256 GB 42 bin 492 TL, iPhone 15 512 GB 51 bin 945 TL, iPhone 15 Plus 128 GB 42 bin 492 TL, iPhone 15 Plus 256 GB 47 bin 219 TL, iPhone 15 Plus 512 GB 56 bin 672 TL, iPhone 15 Pro 128 GB 51 bin 945 TL, iPhone 15 Peo 256 GB 56 bin 672 TL, iPhone 15 Pro 512 GB 66 bin 125 TL, iPhone 15 Pro 1 TB 75 bin 579 TL, iPhone 15 Ultra 128 GB 56 bin 672 TL, iPhone 15 Ultra 256 GB 61 bin 399 TL, iPhone 15 Ultra 512 GB 70 bin 852 TL, iPhone 15 Ultra 1 TB 80 bin 305 TL olarak satılacak.