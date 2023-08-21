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iPhone 15 serisinde şarj değişimi: Süre ışık hızına çıkıyor

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iPhone 15 serisinde şarj değişimi: Süre ışık hızına çıkıyor
Apple kullanıcıları Eylül ayını iple çekiyor. 15 modelde şok şarj hızı! Tüm detaylar haberimizde.

Apple markası iPhone 15 modelini tanıtmaya hazırlanırken yüksek şarj hızıyla ilgili yeni bir bilgi sızdırıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

IPHONE 15 YÜKSEK ŞARJ HIZI

Son haberlere göre iPhone 15 modelde USB-C'ye geçilmesiyle birlikte 35W'a kadar yüksek şarj hızı gelecek. İddialara göre bazı iPhone 15 modellerde yüksek watt şarj özelliği gelecek. Güncel olarak iPHone 14 modellerde en fazla 27W şarj hızı kullanılıyor. IPhone 15 modellerde bu değerin 35W'a kadar çıkmasıyla şarj süreleri hızlanmış olacak. 

iphone 15 yüksek şarj hızıyla geliyor

Apple markası artık iPhone telefonlarda güç adaptörü satmıyor ancak hızlı şarj için 20W ve fazlası şarj cihazı öneriyor. Eğer yeni modelde 35W şarj desteklenirse Apple markasının 35W çift USB-C şarj cihazı önerisi gelebilir. Aynı zamanda diğer söylentiler arasında da MFi sertifikalı kablolar ve şarj cihazlarıyla sınırlama geleceği de yer alıyor. Yüksek hız şarjın yalnızca iPhone 15 Pro modellerde gelmesi de söylentiler arasında. Apple markası daha iPhone 15 modellerini tanıtmadığı için bu özelliklerle ilgili net bir şey söylemek mümkün değil. 

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