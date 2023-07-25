iPhone 15'i artık sadece internette görebileceğiz! Türkiye satış fiyatı dehşete düşürecek

Sonbahar aylarına yaklaştığımız şu günlerde, teknoloji dünyasının heyecanla beklediği an nihayet yaklaşıyor: Apple iPhone 15 serisi tanıtımı! Merakla beklenen bu yeni seriyle birlikte, akıllı telefon severleri muhteşem özellikler ve sıra dışı deneyimlerin beklediği bir yolculuğa çıkıyor. Türkiye fiyatlarıyla ilgili flaş bilgiler geldi; ancak unutulmamalıdır ki yerel vergi ve düzenlemeler de fiyatlara etki edecektir.



IPHONE 15'İN DUDAK UÇUKLATAN TÜRKİYE FİYATI





iPhone 15 serisinin dikkat çekici özellikleri arasında, USB Type-C port yuvası sayesinde daha hızlı şarj ve veri transferi sağlayacak olması, periskop lens teknolojisiyle üst düzey fotoğraf ve video deneyimi sunması ve Apple imzalı yonga setiyle mükemmel performans vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, her modelde yer alan Dynamic Island özelliği, kullanıcı deneyimini yeni bir boyuta taşıyarak cihazların performansını da artıracak.

iPhone 15 Pro Max, tahmini fiyatı 1.299 dolar olarak açıklanan ve Türkiye'de yaklaşık 90 bin TL civarında olması beklenen üst düzey bir model olarak karşımıza çıkacak. Ancak kesin fiyatlar ve diğer modellerin detayları, Eylül ayında gerçekleşecek resmi tanıtım etkinliğinde netleşecek. Bu süreçte dolar kuru ve vergi oranlarındaki değişikliklerin de fiyatları etkileyebileceği unutulmamalıdır.

Apple'ın her yeni seriyle birlikte piyasaya sunduğu sıra dışı deneyim ve kalite anlayışı, iPhone 15 serisinde de kendini gösterecek gibi duruyor. Pek çok yenilikçi özellikle donatılan cihazlar, akıllı telefon pazarında yeni bir rekabetin fitilini ateşleyecek gibi görünüyor. Tanıtım etkinliğiyle birlikte tüm detaylar netleşecek ve kullanıcılar, iPhone 15 serisini heyecanla beklemeye devam edecekler.

Sonuç olarak, iPhone 15 serisiyle birlikte teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaşanacak gibi görünüyor. Farklı modellerin özellikleri ve fiyatları resmi tanıtım etkinliğiyle netleşecek; ancak şimdiden beklenen özellikler, kalite ve deneyim odaklı yaklaşım, kullanıcıları adeta büyüleyecek gibi görünüyor.