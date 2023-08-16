iPhone 15'in pabucunu dama attıracak detay ortaya çıktı

Apple Gündeminde Hem iPhone 15 Hem de Yeni M3 Serisi İşlemciler Var!

Teknoloji dünyasının nabzı, herkesin merakla beklediği iPhone 15'e doğru çarpıyor. Ancak sürpriz bir şekilde, Apple'ın yeni nesil Mac modellerinde kullanılması öngörülen M3 serisi işlemciler de aynı zamanda gündemi meşgul ediyor. İşte herkesin iPhone 15 heyecanı içinde kaybolurken, konunun uzmanlarından gelen çarpıcı bilgiler!

14 Ağustos 2023 tarihinde son güncellenen verilere göre, Apple hayranları yeni iPhone modelini sabırsızlıkla bekliyor. Ancak Apple'ın gizemli dünyasında sadece telefonlar değil, Mac bilgisayarlarının geleceği de şekilleniyor. M3 serisi işlemcilerin bu yeni nesil Mac modellerinde kullanılması bekleniyor. Dolayısıyla, iPhone 15 yanı sıra Mac kullanıcıları da gözlerini geleceğe dikmiş durumda.

Teknoloji dünyasının nabzını tutan kaynaklar, iPhone 15 ile ilgili heyecanı artırırken aynı zamanda Apple'ın işlemci alanında yapacağı atılımlara dikkat çekiyor. Bu çerçevede, her iki konu da meraklıları tarafından yakından takip ediliyor.

iPhone 15 hakkında birçok spekülasyon yapılırken, uzmanlar M3 serisi işlemcilerin Mac bilgisayarlarını nasıl bir performansla donatacağını tartışıyor. Geleceğin teknolojisiyle ilgili bu tür sızıntılar, Apple hayranlarının sabırsızlıkla beklediği gelişmeleri daha da merak uyandırıcı kılıyor.

Sonuç olarak, Apple dünyası hem yeni iPhone modeli hem de Mac bilgisayarları için öne çıkan M3 serisi işlemciler ile heyecanla dolu. Teknoloji meraklıları, bu gelişmeleri yakından takip ederek geleceğin teknolojik sırlarını çözmeye çalışıyor.

Apple'ın Yeni Nesil Çipleri: M3 Serisi Geliyor!

Teknoloji devi Apple, M1 ve M2 serisi çiplerle adını altın harflerle yazdırmıştı. Ancak şimdi gözler M3 serisi çiplere çevrildi. Söylentilere göre, Apple'ın yeni nesil MacBook'ları M3 serisi çiplerle donatılacak. Detaylar ise oldukça çarpıcı.

Ünlü teknoloji analisti Mark Gurman'ın Bloomberg'deki Power On bülteninde yer alan bilgilere göre, Apple'ın yeni çip serisi M3, M3 Pro, M3 Max ve M3 Ultra modellerinden oluşacak. Bu çipler, gelecekteki Mac modellerinin performansını yükseltecek ve kullanıcılara yepyeni deneyimler sunacak.

Gurman'a göre, geliştirici kayıtları ve sızıntılara dayanarak ortaya çıkan bu bilgiler henüz kesinlik kazanmış değil. Üretim aşamasında teknik özelliklerin değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Ancak Apple'ın bu yeni çip serisiyle daha da büyük atılımlar yapacağı ve kullanıcılarına yüksek performanslı, hızlı ve verimli cihazlar sunacağı kesin gibi görünüyor.

M3 serisi çiplerin ne gibi özellikler taşıyacağı ve hangi Mac modellerinde kullanılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji meraklıları bu gelişmeyi heyecanla bekliyor. Apple'ın çip teknolojilerindeki bu hızlı ilerleme, geleceğin teknolojik dünyasını daha da merak uyandırıcı hale getiriyor.

Apple'ın Yeni Çip Serisi M3: İşte Özellikleri ve Kullanılacağı Modeller!





Teknoloji dünyasının nabzı, Apple'ın yeni nesil çip serisi M3 ile çarpıyor. Ünlü teknoloji analisti Mark Gurman'ın sızdırdığı bilgilere göre, M3 serisi çipler birbirinden çarpıcı özelliklerle geliyor ve Apple'ın gelecekteki Mac modellerini donatacak. İşte M3, M3 Pro, M3 Max ve M3 Ultra çiplerinin detayları:

M3 Çip:

- Sekiz CPU çekirdeği (dört performans ve dört verimlilik) ve 10 GPU çekirdeği.

- Olası Kullanım Alanları: Temel MacBook Pro, 13 inç MacBook Air, 15 inç MacBook Air, Mac mini, ayrıca bir sonraki iPad Pro.

M3 Pro Çip:

- Temel Yapılandırma: 12 CPU çekirdeği (altı performans ve altı verimlilik) ve 18 GPU çekirdeği.

- Üst Yapılandırma: 14 CPU çekirdeği (sekiz performans ve altı verimlilik) ve 20 GPU çekirdeği.

- Olası Kullanım Alanları: 14 inç MacBook Pro, 16 inç MacBook Pro, Mac mini.

M3 Max Çip:

- Temel Yapılandırma: 16 CPU çekirdeği (12 performans ve dört verimlilik) ve 32 GPU çekirdeği.

- Üst Yapılandırma: 16 CPU çekirdeği (12 performans ve dört verimlilik) ve 40 GPU çekirdeği.

- Olası Kullanım Alanları: 14 inç MacBook Pro, 16 inç MacBook Pro, Mac Studio.

M3 Ultra Çip:

- Temel Yapılandırma: 32 CPU çekirdeği (24 performans ve sekiz verimlilik) ve 64 GPU çekirdeği.

- Üst Yapılandırma: 32 CPU çekirdeği (24 performans ve sekiz verimlilik) ve 80 GPU çekirdeği.

- Olası Kullanım Alanları: Mac Studio ve Mac Pro (Apple bunları üretmeye devam ederse).

Gurman'a göre, bu çiplerle ilgili detaylar henüz kesinleşmemiş olsa da, Apple'ın yeni nesil Mac modellerinde bu çipleri kullanarak performans ve verimlilikte büyük atılımlar yapması bekleniyor. Teknoloji tutkunları, Apple'ın bu çip serisi ile geleceğe nasıl bir adım atacağını merakla bekliyor.

Apple'ın Yeni M3 Destekli Mac'leri İçin Yeni Detaylar Ortaya Çıkıyor!





Apple'ın yeni nesil M3 çip serisi ile geleceği şekillenirken, teknoloji dünyasını heyecanlandıran yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Ünlü teknoloji analisti Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre, M3 serisi çipler sadece işlem gücünde değil, bellek seçeneklerinde de kullanıcılarına çeşitlilik sunacak. İşte M3 destekli Mac'lerle ilgili yeni detaylar:

Bellek Seçenekleri Genişliyor:

- Apple'ın yeni M3 destekli Mac'lerinde bellek seçeneklerinin artabileceği belirtiliyor. Gurman'a göre, Apple'ın geliştirici günlüklerinde test edilen MacBook Pro modelleri arasında 36GB ve 48GB bellek versiyonları yer aldı. Şu an mevcut MacBook Pro modelleri (14 ve 16 inç) ise 16GB, 32GB, 64GB ve 96GB bellek seçenekleriyle sunuluyor.

Üretim Sürecinde Değişiklik:

- Önceki söylentilere göre, M3 çipi, önceki M1 ve M2 çiplerinde kullanılan 5nm üretim süreci yerine Tayvanlı yarı iletken üreticisi TSMC'nin yeni 3nm üretim sürecini kullanacak. Bu, daha yüksek performans ve enerji verimliliği anlamına gelebilir.

Çıkış Tarihleri Değişebilir:

- Gurman, M3 çipli ilk Mac'leri Ekim ayında görebileceğimizi öne sürmüştü. Ancak, M3 Pro ve M3 Max modellerinin 2024 yılına kadar piyasaya sürülmeye başlaması gerektiğini belirtiyor. M3 Ultra modelinin ise daha uzun bir süre beklemesi gerekebilir.

Resmi Onay Bekleniyor:

- Apple henüz M3 çip serisinin varlığını resmi olarak onaylamadı. Bu nedenle, söylentilere temkinli yaklaşmak ve şimdilik iddiaları kabul etmek en doğru yaklaşım olacaktır.

Apple'ın M3 serisi çiplerle geleceğe nasıl bir adım atacağı merakla beklenirken, bu detaylar teknoloji meraklılarını heyecanlandırmaya devam ediyor.