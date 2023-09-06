iPhone 15'in Türkiye fiyatı ve özellikleri nihayet belli oldu

Amerika’nın teknoloji dehası olan Apple’dan İphone kullanıcılarına müjdeli bir haber geldi. İphone 15 görücüye çıkıyor. Detaylar haberimizde…







İPHONE 15'İN FİYATI VE ÖZELLİKLERİ SIZDIRILDI: A17 İŞLEMCİ, 8K VİDEO ÇEKME...

Apple, yılın en çok beklenen akıllı telefonlarından biri olan iPhone 15'i tanıtmaya sayılı günler kala. iPhone 15'in özellikleri ve fiyatlandırması da belli olmaya başlıyor. iPhone 15'in A17 işlemciye ve 8K video kayıt özelliklerine sahip olması bekleniyor.

Apple'ın iPhone 15'i tanıtmasından çok kısa bir zaman kaldı. İphone meraklılarının hepsi bu tanıtım için sabırsızlanıyor. Merakla beklenen iPhone 15 lansmanı, 12 Eylül'de saat 20.00'de dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye'de gerçekleşecek. Yeni modelde önceki modele göre hız, kamera ve donanıma sahip olacak, geliştirilmiş 14. 8 GB RAM ve 8K video kaydı yeni modelin dikkat çeken özelliklerinden bazıları. iPhone 15'in arka kamerasının 4 lense sahip olacağı tahmin ediliyor.

Pro modelini satın almak isteyen kullanıcılar için; Cihazda gümüş, gri, siyah ve mavi olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bulunacak.

A17 işlemci, 8K video kaydı ve 8 GB RAM gibi özellikler ön plana çıkıyor.

iPhone 15'in 72 bin 200 TL'ye satılması bekleniyor.