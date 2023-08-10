iPhone 15'in yeni özellikleri bir bir açıklandı: Depolama alanı sürpriziyle geliyor

İPHONE 15'İN ÖZELLİKLERİ DUYANLARI ŞAŞIRTTI

iPhone 15'in özelliklerini bir çok kişi merak ediyordu. Özellikleri ile ilgili olarak yeni bilgiler sızdırıldı. Herkesin beklediği ve merak ettiği İphone 15 pro 2 TB depolama alanına sahip.





NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ne zaman çıkacağı oldukça merak edilen 15 Pro ve Pro max 13 Eylülde herkese tanıtılacak. Depolaması 1 Tb ancak 2Tb ye yükseltileceği söyleniyor.

Edinilen bilgilere göre cihazın inceliği ile de kendinden söz ettireceği belirtiliyor. Ayrıca kamerası ve kamera gerçekçiliğinin de en üst düzeyde olması bekleniyor.