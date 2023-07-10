iPhone almak isteyenlere müjde! 35 bin TL birden ucuzladı: Sadece bir tane alma hakkı var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, elektronik ürünlere uygulanan vergi kaldırılarak, özellikle öğrencilerin telefon ve bilgisayar gibi ürünlere daha uygun fiyatlarla sahip olması sağlanacak. Bu kararla birlikte ürün fiyatlarında yüzde 50'ye kadar düşüş bekleniyor. Vergi zorunluluğunun kalkması, ikinci el ürünlere olan talebi artırabilir. Bu müjdeli haber, öğrencilerin teknolojiye daha kolay erişim sağlaması ve eğitimlerini daha iyi şekilde sürdürebilmesi adına olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. İşte detaylar...





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖĞRENCİLERE VERDİĞİ SÖZÜ TUTUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim döneminde verdiği sözü yerine getirerek öğrenciler için vergi muafiyetini bir kez olmak üzere kaldırdı. Bu kararla birlikte elektronik ürünlerden alınan vergiler azaltılacak ve öğrencilerin bu ürünlere daha uygun fiyatlarla sahip olması sağlanacak. Özellikle iPhone fiyatlarında büyük indirimler yapılacak ve vergiler dahil fiyatların yarıya kadar düşmesi bekleniyor. İşte diğer ayrıntılar...





Öğrencilerin teknolojiye daha kolay erişim sağlaması ve eğitimlerini daha iyi şekilde sürdürebilmesi adına bu karar önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İPhone modellerinin vergisiz fiyatları da açıklandı. Örneğin, vergiler dahil 69.999 TL olan iPhone 14 Pro Max (128 GB) modelinin vergisiz fiyatı 35.699 TL olacak. Aynı şekilde diğer iPhone modellerinin vergisiz fiyatları da oldukça düşük seviyelere inecek. Bu indirimler, öğrencilerin bütçelerine daha uygun olan telefonlara erişimini kolaylaştıracak.

Bu kararın seçim döneminde verilen bir vaadin yerine getirilmesi, öğrencilere verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Elektronik ürünlerin vergi yükünün azaltılması, hem öğrencilerin hem de diğer tüketicilerin bu ürünlere daha ekonomik bir şekilde sahip olmalarını sağlayacak.

Bu müjdeli haber, öğrenciler arasında büyük bir memnuniyet yarattı. Eğitimlerini daha verimli bir şekilde sürdürebilmek için teknolojiye ihtiyaç duyan öğrenciler, vergi muafiyeti sayesinde daha kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere erişebilecek. Ayrıca, elektronik ürün satışlarının artmasıyla birlikte sektörün de canlanması ve ekonomiye olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sözü yerine getirerek öğrenciler için vergi muafiyetini sağlaması, elektronik ürünlerin fiyatlarını düşürerek öğrencilerin daha uygun şartlarda bu ürünlere sahip olmalarını sağlamayı hedefliyor. Bu karar, öğrencilerin teknolojik imkanlardan daha kolay ve ekonomik bir şekilde faydalanmalarını amaçlayan önemli bir adımdır.